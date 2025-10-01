Madagascar: Assainissement - Des ordures bloquent la circulation

1 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Des rues de la capitale sont envahies par des ordures ménagères. Hier matin, une partie de la chaussée à Andravoahangy Ambony a été bloquée par des déchets jetés à même le sol. « Le bac à ordures qui se trouvait ici a été enlevé depuis jeudi.

Depuis, les habitants n'ont d'autre choix que de déposer leurs sacs et leurs ordures directement sur la voie publique. Comme il n'y a pas de récipients pour les placer, les détritus s'éparpillent jusque sur la chaussée », témoigne un riverain. Face à cette situation, un garde-bac est intervenu pour dégager la route et permettre la reprise de la circulation.

Plusieurs bacs ont été retirés de leur emplacement habituel depuis le début des récentes manifestations.

« Cette mesure a été prise pour sécuriser ces équipements. Certains ont été incendiés ou gravement endommagés lorsqu'ils ont été déplacés ou poussés dans les escaliers. La Société municipale d'assainissement (SMA) ne dispose pas de moyens suffisants pour les remplacer en cas de destruction », explique un responsable de la SMA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les habitants réclament pour leur part une collecte plus fréquente afin d'éviter que les déchets ne s'amoncellent dans les rues. « Le dernier ramassage dans notre quartier date de dimanche », confie un autre riverain. De son côté, la SMA affirme poursuivre régulièrement ses missions de collecte, malgré les difficultés actuelles.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.