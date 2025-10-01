Madagascar: Assainissement - Des ordures bloquent la circulation

Des rues de la capitale sont envahies par des ordures ménagères. Hier matin, une partie de la chaussée à Andravoahangy Ambony a été bloquée par des déchets jetés à même le sol. « Le bac à ordures qui se trouvait ici a été enlevé depuis jeudi.

Depuis, les habitants n'ont d'autre choix que de déposer leurs sacs et leurs ordures directement sur la voie publique. Comme il n'y a pas de récipients pour les placer, les détritus s'éparpillent jusque sur la chaussée », témoigne un riverain. Face à cette situation, un garde-bac est intervenu pour dégager la route et permettre la reprise de la circulation.

Plusieurs bacs ont été retirés de leur emplacement habituel depuis le début des récentes manifestations.

« Cette mesure a été prise pour sécuriser ces équipements. Certains ont été incendiés ou gravement endommagés lorsqu'ils ont été déplacés ou poussés dans les escaliers. La Société municipale d'assainissement (SMA) ne dispose pas de moyens suffisants pour les remplacer en cas de destruction », explique un responsable de la SMA.

Les habitants réclament pour leur part une collecte plus fréquente afin d'éviter que les déchets ne s'amoncellent dans les rues. « Le dernier ramassage dans notre quartier date de dimanche », confie un autre riverain. De son côté, la SMA affirme poursuivre régulièrement ses missions de collecte, malgré les difficultés actuelles.