Madagascar: Manifestation - Des écoles optent pour l'enseignement à distance

1 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Face à la situation actuelle et pour garantir la sécurité des élèves, des écoles procèdent à la mise en place d'un enseignement à distance. Cette solution, devenue incontournable, permet aux établissements scolaires de poursuivre leurs activités malgré les circonstances.

Dans un communiqué publié avant-hier, l'École Bird précise : « Au regard de l'évolution des événements et afin de permettre la meilleure progression aux élèves pour les jours à venir, nous mettons en place l'enseignement à distance ».

Concrètement, les enseignants transmettront directement aux élèves les modalités propres à chaque classe et discipline.

Appel

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'organisation s'appuiera sur l'emploi du temps habituel, afin de maintenir un rythme de travail optimal. « En termes de fonctionnement, les élèves sont priés d'être disposés à travailler conformément à leur EDT habituel, pour une progression optimale », poursuit le communiqué.

Un appel sera effectué à chaque séance, comme en temps normal, afin de vérifier la présence de tous les élèves. Cette démarche permettra également d'identifier ceux rencontrant des difficultés de connexion ou de participation, afin de leur apporter les mesures nécessaires.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.