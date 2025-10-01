Madagascar: Manifestation - Des écoles optent pour l'enseignement à distance

Face à la situation actuelle et pour garantir la sécurité des élèves, des écoles procèdent à la mise en place d'un enseignement à distance. Cette solution, devenue incontournable, permet aux établissements scolaires de poursuivre leurs activités malgré les circonstances.

Dans un communiqué publié avant-hier, l'École Bird précise : « Au regard de l'évolution des événements et afin de permettre la meilleure progression aux élèves pour les jours à venir, nous mettons en place l'enseignement à distance ».

Concrètement, les enseignants transmettront directement aux élèves les modalités propres à chaque classe et discipline.

Appel

L'organisation s'appuiera sur l'emploi du temps habituel, afin de maintenir un rythme de travail optimal. « En termes de fonctionnement, les élèves sont priés d'être disposés à travailler conformément à leur EDT habituel, pour une progression optimale », poursuit le communiqué.

Un appel sera effectué à chaque séance, comme en temps normal, afin de vérifier la présence de tous les élèves. Cette démarche permettra également d'identifier ceux rencontrant des difficultés de connexion ou de participation, afin de leur apporter les mesures nécessaires.