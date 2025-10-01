Madagascar: Pétanque/Championnat du monde - L'équipe féminine va tenter un exploit

Madagascar aligne quatre joueuses au championnat du monde féminin de pétanque triplette et tir de précision. Les Mondiaux débuteront dans une semaine à Douaisis en France.

L'équipe féminine peaufine sa préparation en France. Madagascar participera bel et bien au championnat du monde féminin triplette et au concours de tir de précision, du 9 au 12 octobre au boulodrome de Douaisis en France. Elles sont en regroupement dans l'Hexagone depuis le mois d'août et avaient disputé des tournois estivaux en guise de préparation.

Après l'exploit des porte-fanions de la Grande Île aux championnats du monde doublette mixte et individuel à Rome en Italie, après ceux au Masters, au Mondial La Marseillaise et tant d'autres, ce sera cette fois au tour de la sélection féminine d'exceller et de tenter un exploit aux Mondiaux de Douaisis.

Madagascar sera représenté par quatre boulistes, en l'occurrence Nirinaniaina Lalatiana Saholy alias « Tita » (C2BA), Nomenjanahary Fanantenana Ravomanana (CPA), Marinah Ranaivoson (UBM) et Miary Hasina Malalaharison (CLB SBA). Elles seront encadrées par la championne du monde de tir de précision en 2011 en Turquie, Hanta Francine Randriambahiny alias « Cicine ».

Dernière ligne droite

« Afin de bousculer un peu les sélectionnées et de susciter la concurrence entre elles, le staff technique et la fédération ont décidé de réintégrer Judicaël dans le regroupement. Mais la liste initiale sera finalement gardée », a mentionné Julio Adrien Édouard Andrianirina, président de la Fédération Sport Boules Malgache (FSBM).

« Pour notre stratégie, nos joueuses sont toutes polyvalentes ; ainsi, nous ne dévoilerons la composition de l'équipe pour le championnat du monde triplette ni la représentante au concours de tir de précision qu'au dernier moment », souligne le président de la fédération.

Ce déplacement pour la participation au championnat du monde devrait être pris en charge par l'État. Les procédures sont en cours et se compliquent, vu la conjoncture actuelle. La fédération, qui fait face à un calendrier international particulièrement très chargé, avait déjà pris en charge les précédentes compétitions, notamment les Jeux mondiaux en Chine, les phases qualificative et finale du Masters, ainsi qu'une tournée estivale de trois mois en France.