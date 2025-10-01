Madagascar: Rugby/Éric Tovondrainy - « Nous avons peur de la défaite, non pas des adversaires »

Éric Tovondrainy, coach assistant de l'US Ankadifotsy, répond à nos questions et livre ses ambitions. Entre formation de jeunes, retour d'anciens joueurs et traditions, l'équipe vise à retrouver sa splendeur d'antan.

De nouveaux visages rejoignent l'équipe cette saison. Quelle est l'ambition du club ?

La politique actuelle vise à redonner à l'US Ankadifotsy sa splendeur d'antan. Nous misons sur la relève et la structuration de l'équipe. Comme toutes les formations du Top 12, nous visons le titre national, mais il serait prématuré d'affirmer que nous y parviendrons dès cette année. L'objectif réaliste reste d'atteindre le dernier carré.

Disposez-vous des moyens humains pour atteindre cet objectif ?

Avant la reprise, le staff a réuni les joueurs et les supporters pour fixer l'objectif. Nous avons choisi de donner du temps de jeu à des jeunes prometteurs afin qu'ils acquièrent de l'expérience. Par ailleurs, des joueurs formés au club mais partis ailleurs ont décidé de revenir, convaincus par la nouvelle politique et la nouvelle vision du club. Cela nous renforce considérablement. Avec plus de huit mois de préparation, nous sommes prêts à viser de bons résultats.

Quelles sont vos ambitions personnelles en tant que coach ?

J'entame ma deuxième année comme coach assistant et ma première avec l'US Ankadifotsy. Réussir avec ce club est un défi personnel qui me motive énormément. Avec son potentiel et son histoire, je suis persuadé qu'avec le club d'US Ankadifotsy, nous pouvons aller loin cette saison.

Le titre se dispute souvent entre FT Manjakaray et COSFA. Craignez-vous d'affronter ces deux géants du rugby malgache ?

Nous ne craignons aucune des onze équipes du Top 12. La seule chose qui me fasse peur, c'est la défaite. C'est pourquoi nous mettons tout en oeuvre pour l'éviter. Car tout est une question de préparation et de stratégies.

Quelle est la signification de la libération de pigeons avant vos matchs? Est-ce un gri-gri ?

Absolument pas. C'est une tradition du club, un symbole de paix que nous voulons partager avec les amateurs de rugby. Rien à voir avec un gri-gri. En plus, le pigeon est un signe de paix que nous voulons partager. Avec l'événement qui se passe actuellement dans le pays, je tiens à préciser que les joueurs de rugby ne sont pas des pilleurs ou des casseurs.

Un mot pour vos supporters ?

Vous êtes le seizième joueur de l'équipe. Votre présence est un atout majeur pour pousser nos joueurs à se dépasser et chercher la victoire. Soutenez-les quoi qu'il se passe sur le terrain.