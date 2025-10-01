Madagascar: Oktoberfest - Le Star Tour Toamasina reporté

1 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

Prévu initialement les 4 et 5 octobre sur le parking de l'Arena Sports, le Star Tour Oktoberfest de Toamasina n'aura finalement pas lieu aux dates annoncées. Face à la situation actuelle dans le pays, les organisateurs ont décidé de reporter l'événement à une date ultérieure. Le programme initial promettait pourtant une affiche de choix, avec Lion Hill, LJo, Rootsman et Samoëla.

«Le report ne signe toutefois pas l'annulation définitive. La STAR assure qu'une nouvelle date sera communiquée dès que les conditions seront réunies pour offrir à Toamasina et à la côte Est l'expérience festive qu'ils méritent», annonce la société STAR.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.