Madagascar: Oktoberfest - Le Star Tour Toamasina reporté

Prévu initialement les 4 et 5 octobre sur le parking de l'Arena Sports, le Star Tour Oktoberfest de Toamasina n'aura finalement pas lieu aux dates annoncées. Face à la situation actuelle dans le pays, les organisateurs ont décidé de reporter l'événement à une date ultérieure. Le programme initial promettait pourtant une affiche de choix, avec Lion Hill, LJo, Rootsman et Samoëla.

«Le report ne signe toutefois pas l'annulation définitive. La STAR assure qu'une nouvelle date sera communiquée dès que les conditions seront réunies pour offrir à Toamasina et à la côte Est l'expérience festive qu'ils méritent», annonce la société STAR.