Madagascar: Basketball 3x3 - La Team Nosy Be s'envole pour la Chine

Cap sur Shenzhen. Les 4 et 5 octobre, Madagascar sera représenté au World Tour FIBA 3x3 par la formation masculine baptisée « Team Nosy Be » en hommage à la destination touristique la plus célèbre de l'île.

Composée de quatre joueurs, l'équipe malgache décolle ce 1er octobre pour rejoindre la Chine dans le but d'affronter l'élite mondiale. Dans cette sortie pour la Chine, Fiary Johnson Rakotonirina (198 cm) endosse le rôle de capitaine.

Champion d'Afrique 2022 en 3x3, il mènera ses coéquipiers Marco Rakotovao (186 cm), Hasina Rasolonandrianina (196 cm) et Kanto Damie Arimanana (196 cm). Ensemble, ils porteront haut les couleurs de la Grande Île face aux autres équipes venues de Serbie, d'Autriche, de France, d'Espagne, de Croatie, d'Australie, de Lituanie et de Chine.

Les trois jeunes joueurs incarnent un pan de l'avenir du basketball malgache. Marco Rakotovao, pilier du COSPN, récent champion national en 5x5, apporte son expérience du haut niveau. Hasina Rasolonandrianina a déjà brillé lors de la qualification des Ankoay au dernier Afrobasket. Kanto Damie Arimanana, jeune talent prometteur, incarne quant à lui la relève incontournable.

Avec cette participation, Madagascar confirme son intégration progressive au circuit mondial du 3x3, après la participation, par deux fois, toujours en Chine, de la bande à Livio, Elly et Anthony. La marche sera haute, mais l'enjeu est clair : exister sur la scène internationale et offrir à la discipline un nouvel élan qui constitue une vitrine internationale pour la Grande Île.