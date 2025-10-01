Madagascar: Portrait - Hendry Tsiky, l'éclat malgache au Miss Tourism 2025

À seulement 22 ans, Hendry Imanuella Tsiky Andriambolatiana incarne l'élégance, la grâce et la détermination d'une génération qui veut faire briller Madagascar au-delà de ses frontières. Couronnée Miss Île de Madagascar, elle s'apprête désormais à défendre les couleurs de son pays lors du prestigieux concours Miss Tourism International 2025, qui se tiendra du 4 au 20 octobre prochain en Malaisie.

Pour Hendry Tsiky, ce concours n'est pas seulement une compétition de beauté, mais une véritable mission : faire découvrir au monde la richesse culturelle, la diversité et l'authenticité de son île natale, tout en inspirant les jeunes Malgaches à croire en leur potentiel.

Depuis son sacre, Hendry a multiplié les participations à des événements culturels et caritatifs. Son objectif : promouvoir le tourisme malgache tout en montrant que la beauté peut être un outil de changement. À travers ses actions, elle cherche à motiver la jeunesse, particulièrement les jeunes filles, à poursuivre leurs rêves avec détermination.

« Je veux prouver que la beauté peut rimer avec action et responsabilité », confie-t-elle, fière de représenter une jeunesse ambitieuse et porteuse d'espoir. Cette expérience lui a permis de développer un sens aigu du leadership, de renforcer sa confiance et de devenir une véritable ambassadrice de la culture malgache.

Discipline

Pour porter haut les couleurs de la Grande Île, Hendry se prépare avec une discipline remarquable. Son entraînement combine des séances physiques régulières, pour préserver la grâce et l'allure nécessaires sur scène, à une préparation intellectuelle intense. Elle enrichit chaque jour ses connaissances sur l'histoire, la culture et les enjeux du tourisme mondial.

La maîtrise du français et de l'anglais occupe également une place centrale dans sa préparation, afin de présenter avec clarté et fierté la voix de Madagascar auprès des autres nations. Des présentations culturelles, mettant en avant l'artisanat, les traditions et les paysages uniques de l'île, viendront parfaire son message : Madagascar est une destination authentique, riche et pleine de charme.

Miss Tourism International n'est pas seulement un défilé de beauté : il s'agit d'un événement majeur pour la promotion du tourisme et des échanges culturels.