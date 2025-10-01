Madagascar: Antaninandro - Un nourrisson victime de gaz lacrymogène

1 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Hier, un bébé de deux mois a été victime de tirs de gaz lacrymogène aux alentours d'Antaninandro. L'enfant se trouvait à l'intérieur de sa maison lorsque les bombes lacrymogènes ont été lancées pour disperser des manifestants réclamant l'eau et l'électricité. Asphyxié, le nourrisson a été transporté d'urgence à l'hôpital. Des groupes de personnes ont couru depuis leur domicile vers un centre de santé proche. Il se porte désormais bien grâce à la prise en charge des médecins.

Depuis le début des tirs de gaz lacrymogène, les habitants de ce quartier, ainsi que d'autres secteurs voisins, alertent sur les risques encourus par les bébés et les personnes âgées, particulièrement exposées aux effets nocifs de ces fumées.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.