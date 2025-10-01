Madagascar: Antaninandro - Un nourrisson victime de gaz lacrymogène

Hier, un bébé de deux mois a été victime de tirs de gaz lacrymogène aux alentours d'Antaninandro. L'enfant se trouvait à l'intérieur de sa maison lorsque les bombes lacrymogènes ont été lancées pour disperser des manifestants réclamant l'eau et l'électricité. Asphyxié, le nourrisson a été transporté d'urgence à l'hôpital. Des groupes de personnes ont couru depuis leur domicile vers un centre de santé proche. Il se porte désormais bien grâce à la prise en charge des médecins.

Depuis le début des tirs de gaz lacrymogène, les habitants de ce quartier, ainsi que d'autres secteurs voisins, alertent sur les risques encourus par les bébés et les personnes âgées, particulièrement exposées aux effets nocifs de ces fumées.