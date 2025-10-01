Madagascar: Cisco de Mahajanga 1 - Controverse autour de la reprise des cours

La déclaration de la reprise des cours dans la Cisco de Mahajanga 1 annoncée par le Centre de commandement opérationnel (CCO) dirigé par le préfet de Mahajanga lundi soir, n'a pas été suivie par la majorité.

Les établissements scolaires catholiques ont encore vaqué à la journée d'hier, suite à la décision de la direction des écoles catholiques (DIDEC) à Mahajanga.

Les lycées de la FJKM à Mangarivotra et au Ziona Vaovao n'ont pas encore repris les cours hier. Le CEG Marcoz et l'EPP à Ampisikina n'ont pas non plus ouvert les portes ainsi que la majorité des écoles privées, à l'instar du collège français Dolto à Ambondrona. Le lycée technique à Antsahavaky était également fermé.

Le lycée Philibert Tsiranana et les CEG Charles Renel à Mahajanga Be et à Mahabibo étaient les seuls établissements scolaires publics à reprendre les activités scolaires hier dans la ville de Mahajanga, ainsi que quelques écoles jardin d'enfants à Mangarivotra.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toutefois, le nombre d'élèves absents était nombreux.

« Nous avons gardé nos enfants à la maison car la sécurité est encore précaire. Une journée d'absence n'est pas une grande perte pour les élèves. La situation est encore floue à Mahajanga. Nous attendons le moment favorable pour renvoyer les enfants à l'école », a déclaré un père de famille.

Aucune violence

Toutefois, la crainte des habitants d'une éventuelle émeute s'est dissipée après la sortie des étudiants hors du campus d'Ambondrona. Aucune violence ni acte de vandalisme n'a été constaté hier lors de cette manifestation dans les rues.

Les étudiants ont changé de stratégie et ont pris la route d'Ambohimandamina, sortie RN4, au lieu de sortir vers Ambondrona et à Mazava Huile, pour déboucher à Antanimasaja et aboutir à Manjarisoa puis arriver au jardin Cayla.

Les éléments des forces de l'ordre les attendaient devant le jardin Cayla pour les arrêter. Une discussion entre les deux camps a abouti à un arrangement. Les manifestants ne devaient pas se rendre à l'hôtel de ville.

Les milliers d'étudiants ont pu partir et ont été encadrés par les éléments des forces de l'ordre. Ils ont bifurqué à Mahabibo en passant par Tsaramandroso, puis Mazava Huile, et finalement ils sont rentrés au campus.

Aucun débordement n'a été enregistré. Mais les commerces ainsi que les magasins et les marchés étaient fermés, quelques heures avant leur passage.

À Mahajanga Be, à l'opposé de la manifestation, les magasins et bureaux étaient ouverts à demi. Les stores étaient baissés et juste les portes ouvertes.

Les banques ont ouvert leurs agences ainsi que les maisons de grande distribution à Mahajanga Be. On a assisté à une grande ruée chez Score et Leader Price à Ampasika. Les caisses étaient débordées.

« Cela fait cinq jours qu'on était fermés. Nous ouvrons jusqu'à 17h aujourd'hui (ndlr : hier) et pendant la crise. On a fermé depuis vendredi », a déclaré une caissière.

Par ailleurs, le couvre-feu est reculé à 22h au lieu de 20h jusqu'à 4h30 du matin, suite à la réunion du CCO hier. Cette note est valable jusqu'au retour à la normale de la sécurité à Mahajanga.