Angola: L'inflation chute de 40 à 18 % en 12 mois dans la capitale angolaise

Luanda — Le taux d'inflation à Luanda, la capitale, a chuté de 40 à 18 % en 12 mois, grâce à la stabilité des réserves internationales et du taux de change, selon le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano.

Lors d'une interview accordée lundi à la Rádio Nacional de Angola (RNA), le ministre a également souligné que les mesures d'incitation et de relance de la production nationale contribuaient également à la baisse de l'inflation dans le pays.

Les données indiquent que cette baisse de l'inflation représente un nouveau point bas depuis novembre 2023, inférieur aux 19,48 % enregistrés en juillet, prolongeant ainsi la baisse observée depuis août 2024.

Par ailleurs, José de Lima Massano a affirmé que l'économie angolaise est en croissance, mais qu'au second semestre de cette année (2025), le secteur pétrolier a particulièrement enregistré un ralentissement.

« Malgré cela, notre économie est en croissance, car le secteur non pétrolier a permis de compenser les pertes subies dans le secteur pétrolier », a-t-il signalé.

Il a ajouté que le secteur non pétrolier connaît une croissance supérieure à celle de la population, compte tenu du produit intérieur brut (PIB) et des perspectives d'emploi.

Le ministre d'État à la Coordination économique a cité l'exemple de 2024, année durant laquelle environ 300 000 emplois ont été créés dans le secteur formel, considérée comme la « meilleure année jamais enregistrée à cet égard ».

« En ajoutant le secteur informel, on parle d'environ un million d'emplois l'année dernière », a-t-il indiqué.

Concernant la production nationale, il a reconnu la persistance de problèmes logistiques qui rendent la production locale plus coûteuse pour certains produits.

Il a cité les problèmes d'organisation et de fonctionnement du marché comme d'autres facteurs déterminants.

Il a signalé que, malgré ces difficultés, une tendance intéressante se dessine, même en termes de formation des prix, avec des variations de plus en plus faibles.

Il a également dit que, pour certains produits, la stabilité des prix est possible lorsque les quantités sont suffisantes et qu'une logistique adéquate est disponible.

Selon le ministre d'État, la stabilité et la production à grande échelle sont essentielles, mais cela nécessitera de nombreux producteurs, ainsi que de nombreux acteurs de la production et de la transformation.

« Nous avons besoin d'un soutien institutionnel important pour assurer la continuité de cette production. Un soutien pour garantir la transformation, et un ensemble d'instruments financiers pour accompagner et garantir cette transformation », a-t-il souligné.

Selon lui, le monde des affaires commence à se sentir plus à l'aise, à mieux comprendre la voie à suivre et à s'impliquer davantage dans ce processus de changement structurel que connaît l'économie.