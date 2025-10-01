Angola: La BNA finalise le cadre réglementaire de cyber-sécurité

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) finalise son cadre réglementaire de cyber-sécurité afin d'établir des normes appropriées et efficaces de gestion, de supervision et de lutte contre les attaques visant les institutions financières du pays.

Cette information a été fournie ce mardi à Luanda par le vice-gouverneur de la BNA, Domingos Pedro, lors de l'ouverture de la 9e réunion de supervision bancaire de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Il a déclaré que ce cadre réglementaire vise à faire face au phénomène croissant des cyberattaques internationales, une réalité à laquelle l'Angola est également exposé.

Domingos Pedro a assuré que cet instrument sera bientôt partagé avec les institutions financières et la société en général.

À cet égard, il a indiqué que la Banque centrale travaille avec les institutions financières pour renforcer leurs mécanismes internes de sécurité et d'information, considérant qu'une attaque contre une institution soulève la question de la prévention dans d'autres.

Il a rappelé que, ces dernières années, l'Angola a mis en oeuvre une série de réformes conformes aux meilleures pratiques internationales, visant à renforcer la confiance dans le système financier et à générer davantage de valeur pour la société.

Le vice-gouverneur de la BNA a reconnu que les pays de la CPLP se trouvent à des stades différents de développement de la cybersécurité, compte tenu des réalités et des défis auxquels chaque pays est confronté.

Il est conscient que, quel que soit leur niveau de maturité, le cyberrisque continue de présenter de nombreux défis communs, exigeant une attention constante et ciblée de la part des régulateurs et des superviseurs afin de garantir le plein fonctionnement du système financier, fondé sur des principes solides, sûrs et efficaces.

La Réunion de supervision bancaire de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) est une plateforme de partage de connaissances et d'échange d'expériences entre les superviseurs, contribuant ainsi à la robustesse et à la stabilité des systèmes financiers des pays de la communauté.

La 9e édition de cette réunion, d'une durée de deux jours, est rehaussée par la présence des responsables des banques centrales de huit pays pour analyser, entre autres, les thèmes suivants : « Intelligence artificielle », « Cyber-risque », « Blanchiment d'argent » et « Financement du terrorisme ». ACC/CS/LUZ