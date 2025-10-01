Afrique: Vol Luanda-Nairobi avec un taux d'occupation supérieur à 70 %

30 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par OPF/CS/SB

Luanda — 1 066 passagers ont été transportés par la TAAG - Angola Airlines sur la ligne Luanda-Nairobi, soit un taux d'occupation supérieur à 70 % sur ses trois vols hebdomadaires depuis son inauguration le 1er septembre dernier.

Selon un communiqué transmis à l'ANGOP ce mardi, TAAG - Angola Airlines a transporté ce nombre de passagers en 28 jours d'exploitation sur cette ligne, car la capitale angolaise s'impose de plus en plus comme un point de connexion essentiel entre l'Afrique et le monde.

Ce succès est le fruit d'une stratégie d'expansion de la flotte, répondant à la demande de connectivité intra-africaine et visant à promouvoir la croissance et la prospérité de la région et du continent.

« Les liaisons intra-africaines ont renforcé les flux de passagers vers des villes comme Johannesburg, Lagos, Maputo et Le Cap, tout en améliorant la connectivité avec les destinations long-courriers, positionnant la TAAG comme une compagnie aérienne clé en Afrique », peut-on lire.

La TAAG est une compagnie aérienne de premier plan en Angola, desservant actuellement 13 destinations nationales et 11 destinations internationales. Outre le transport de passagers, sa flotte transporte également du fret, un service de plus en plus essentiel au développement de l'écosystème local.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.