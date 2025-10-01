Afrique: Vol Luanda-Nairobi avec un taux d'occupation supérieur à 70 %

Luanda — 1 066 passagers ont été transportés par la TAAG - Angola Airlines sur la ligne Luanda-Nairobi, soit un taux d'occupation supérieur à 70 % sur ses trois vols hebdomadaires depuis son inauguration le 1er septembre dernier.

Selon un communiqué transmis à l'ANGOP ce mardi, TAAG - Angola Airlines a transporté ce nombre de passagers en 28 jours d'exploitation sur cette ligne, car la capitale angolaise s'impose de plus en plus comme un point de connexion essentiel entre l'Afrique et le monde.

Ce succès est le fruit d'une stratégie d'expansion de la flotte, répondant à la demande de connectivité intra-africaine et visant à promouvoir la croissance et la prospérité de la région et du continent.

« Les liaisons intra-africaines ont renforcé les flux de passagers vers des villes comme Johannesburg, Lagos, Maputo et Le Cap, tout en améliorant la connectivité avec les destinations long-courriers, positionnant la TAAG comme une compagnie aérienne clé en Afrique », peut-on lire.

La TAAG est une compagnie aérienne de premier plan en Angola, desservant actuellement 13 destinations nationales et 11 destinations internationales. Outre le transport de passagers, sa flotte transporte également du fret, un service de plus en plus essentiel au développement de l'écosystème local.