Congo-Kinshasa: Ituri - La MONUSCO lance une nouvelle formation spécialisée pour les FARDC

communiqué de presse

Cent vingt militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) participent depuis le 29 septembre à Bunia à une nouvelle formation spécialisée organisée par la MONUSCO. La session se déroule au camp militaire de Ndoromo, situé à trois kilomètres du centre-ville, chef-lieu de la province de l'Ituri.

Jusqu'au 10 octobre, des instructeurs indonésiens, népalais, bangladais et marocains dispensent des modules variés allant des télécommunications (utilisation de GPS et de drones) à l'informatique, en passant par les premiers secours, la conduite de poids lourds et les techniques de tir. Ces compétences sont jugées essentielles pour préparer les soldats à leur déploiement dans des zones à haut risque où opèrent des groupes armés.

Pour la MONUSCO, cette initiative permet de renforcer les capacités opérationnelles et techniques des FARDC, afin de leur donner les moyens de répondre efficacement aux défis sécuritaires sur le terrain. Le général brésilien Ulisses De Mesquita, commandant de la Force de la MONUSCO, a récemment réaffirmé l'engagement de la Mission onusienne à soutenir les FARDC, la Police nationale congolaise (PNC) et les autorités locales pour assurer la protection des populations :

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les FARDC, la PNC et les autorités locales pour assurer votre protection. Nous appuyons régulièrement les FARDC afin que la paix soit restaurée dans cette province », a-t-il déclaré récemment à Fataki, dans le territoire de Djugu en Ituri.

Le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Luboya, salue cette collaboration, en soulignant que ces formations rendent les troupes plus aptes et professionnelles. Il rappelle que les FARDC, grâce à ces renforcements de capacités, tiennent leurs positions face à l'ennemi :

« Ces hommes sont formés pour s'adapter aux réalités du terrain, vu que nous sommes engagés dans une guerre asymétrique. Il faut les préparer à affronter toutes les éventualités. Le résultat, c'est qu'en Ituri, nos forces, avec vous, évoluent très bien et nous ne cédons pas le terrain à l'ennemi. Je voudrais que cela continue. Nous menons des opérations ensemble [avec la MONUSCO], et vous avez vu sur le terrain que les FARDC se comportent avec bravoure, parce qu'ils suivent votre exemple. Cette préparation de nos unités au combat va demeurer : vous laisserez un bon souvenir à la RDC, au peuple congolais et aux FARDC », a-t-il affirmé en mai dernier, à l'occasion de la clôture d'une formation de 400 FARDC par la MONUSCO au camp militaire de Rwampara, dans la banlieue de Bunia.

Depuis un peu plus d'un an, la MONUSCO a formé environ 1 600 militaires congolais, incluant deux régiments et deux unités des forces spéciales. Les formations couvrent un large éventail de domaines : techniques de combat, respect des droits humains et du droit international humanitaire, utilisation de mortiers, règles d'engagement, entre autres.

Cette nouvelle session s'inscrit dans la continuité de l'engagement de la MONUSCO à accompagner les FARDC dans leur mission régalienne de sécurisation du territoire national et à contribuer à la restauration durable de la paix en Ituri.