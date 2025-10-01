Angola: L'ADPA lance une plateforme en ligne pour façonner les politiques du secteur du diamant

Luanda — L'Association des pays africains producteurs de diamants (ADPA) a lancé le week-end dernier une nouvelle plateforme en ligne visant à connecter, informer et inspirer les parties prenantes du continent et d'ailleurs.

Le lancement du site web marque une étape importante dans la mission de l'ADPA : faciliter la collaboration, promouvoir le développement durable, façonner les politiques sectorielles répondant aux défis urgents de l'Afrique et créer des opportunités de croissance, selon un communiqué de l'association.

Selon un document envoyé à l'ANGOP ce mardi, la plateforme offre une expérience utilisateur attrayante et accessible, servant de plateforme centrale pour les actualités et les mises à jour sur les programmes, les initiatives et l'impact de l'ADPA.

De plus, le site web partagera des informations sur les politiques et des publications de recherche afin de tenir les parties prenantes informées et connectées.

L'Association des pays africains producteurs de diamants (ADPA) est une organisation intergouvernementale qui se consacre à la promotion de l'extraction, du commerce et du développement durable des diamants en Afrique.

Composée de 22 pays membres, quinze membres à part entière et sept observateurs, dont les principaux pays producteurs de diamants, l'ADPA prône la collaboration et la coopération entre ses membres et oeuvre à promouvoir l'amélioration et la valeur ajoutée, la transparence et l'accès équitable au marché des diamants africains.