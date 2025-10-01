Angola: Les sinistres du secteur pétrolier dépassent les 100 millions de dollars US d'indemnisation

Luanda -La couverture d'assurance et les sinistres dans le secteur pétrolier ont dépassé les 109,6 millions de dollars US au cours des dernières décennies, ce qui en fait le secteur le plus important parmi les secteurs stratégiques de l'économie nationale, Selon l'Agence angolaise de régulation et de contrôle des assurances (ARSEG).

D'après les études de l'ARSEG présentées lundi à Luanda, la couverture d'assurance des sinistres a été plus importante au cours des 16 dernières années, le secteur pétrolier et gazier ayant notamment bénéficié d'une couverture de 25 millions de dollars US pour l'incendie survenu en 2019 sur une plateforme dans la province de Zaire.

« Ce chiffre reflète la solidité technique et financière du marché national de l'assurance, des incendies sur les plateformes offshore aux dommages causés aux équipements critiques, aux laboratoires et aux installations techniques », indique le document publié lors d'une cérémonie organisée par l'ARSEG pour célébrer les 50 ans d'activité de l'assurance en Angola.

Le document identifie les provinces de Cabinda (1 cas), de Zaire (4) et de Luanda (7) comme les lieux d'accidents les plus fréquents dans ce secteur.

Dans plusieurs cas, la couverture de réassurance a dépassé 90 % de l'indemnisation totale, le délai moyen de règlement des sinistres allant de trois mois à cinq ans, ce qui démontre, en partie, la sophistication des mécanismes d'évaluation des pertes et la coordination entre assureurs, courtiers et réassureurs, indique le document.

Dans le secteur manufacturier, l'enquête de l'ARSEG indique que l'intervention du secteur représente un total de plus de 50 millions USD d'indemnisations, confirmant la capacité financière du marché de l'assurance à gérer des sinistres de grande ampleur.

Il ajoute que le rôle des courtiers d'assurance a été déterminant dans plus de 85 % des sinistres enregistrés dans le secteur manufacturier, jouant un rôle fondamental dans la définition de la couverture appropriée, la négociation des conditions avec les assureurs et la liaison avec les experts et réassureurs internationaux.

L'ARSEG souligne que la réassurance internationale est essentielle pour les cas plus complexes et coûteux, dont les sinistres dépassent 5 millions USD.

Les incendies d'entrepôts de pièces détachées, d'usines, d'établissements commerciaux, d'articles techniques et les inondations d'usines figurent parmi les pertes les plus importantes du secteur industriel.

L'enquête de l'ARSEG englobe également le secteur du commerce, responsable de 66,4 millions USD (environ 13,87 milliards Kz), le transport - 4,1 millions USD (2,18 milliards Kz), l'agriculture et l'élevage - 2,9 millions USD (1,59 milliard Kz), la construction et l'ingénierie - 5,8 millions USD (1,81 milliard Kz) et les soins de santé - 813 268 USD (496,2 millions Kz).