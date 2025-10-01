Angola: Le dernier jour de l'Expo-Huambo enregistre un grand nombre de visites

Huambo — Le dernier jour de la deuxième édition de l'Expo-Huambo, qui s'est déroulée du 25 au 28 de ce mois, a enregistré la plus grande affluence de visiteurs depuis l'ouverture, a appris l'ANGOP.

L'événement, qui s'est tenu au pavillon polyvalent Osvaldo de Jesus Serra Van-Dúnem, à l'intérieur de la ville de Huambo, sous le thème "Connectant les affaires pour diversifier l'économie" a accueilli plusieurs personnes intéressées à connaître des projets innovants dans les secteurs de l'agro-industrie, du commerce, du tourisme et des infrastructures.

Les visiteurs ont montré un intérêt particulier pour les domaines des services, technologies et produits alimentaires, en plus de profiter pour connaître les nouvelles solutions et produits présentés par les entreprises exposantes et le gouvernement de la province de Huambo.

L'espace réservé aux enfants a été mis en évidence ce dernier jour, avec un grand nombre d'enfants, qui, accompagnés de leurs parents, ont participé à des activités ludiques, éducatives et culturelles.

Ils ont également participé à des ateliers pédagogiques et à des expositions interactives qui ont transformé le site en un lieu d'apprentissage et de divertissement, tout en renforçant le caractère familial et inclusif de l'exposition.

L'activité a bénéficié d'une vaste superficie de 55 mètres carrés répartis en trois pavillons, dont un réservé au Gouvernement de la province de Huambo et les autres pour 257 entreprises nationales et étrangères des domaines liés à l'agriculture, aux télécommunications, à la banque, aux assurances, au transport, au pétrole et au gaz, à la restauration, aux machines et aux moteurs.

Le gouvernement de la province de Huambo a profité de l'événement pour exposer les opportunités d'investissement, les actions citoyennes et la diffusion des potentialités économiques et culturelles, dans le but d'attirer des investisseurs nationaux et étrangers.

Les 17 municipalités de cette région du Plateau central, y compris les six nouvellement créées à l'issue de la nouvelle division politico-administrative, ont présenté des potentialités dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de l'exploitation minière, du commerce et du tourisme, en étroite coordination avec les manifestations culturelles.