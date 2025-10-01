Angola: L'ancienne handballeuse Ilda Bengue dédie sa médaille de l'indépendance à ses coéquipières

30 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par AFL/ART/LUZ

Luanda — L'ancienne handballeuse nationale Ilda Bengue a exprimé son émotion et sa gratitude ce mardi à Luanda, en recevant la Médaille commémorative du cinquantenaire de l'Indépendance nationale, décernée par le Président de la République, João Lourenço, en reconnaissance de sa contribution au sport angolais et à la renommée internationale du pays.

« Cet hommage est dédié à toutes les générations de handballeurs. Si je suis reconnue aujourd'hui, c'est parce que des piliers m'ont soutenue tout au long de ma carrière », a-t-elle déclaré, visiblement émue.

Ilda Bengue a également souligné le rôle du sport dans la formation des valeurs, considérant cette récompense comme « la reconnaissance d'une vie consacrée au handball, en tant qu'athlète et éducatrice ».

Lors de la même cérémonie, le musicien angolais Rei Weba a également reçu la Médaille commémorative des 50 ans de l'Indépendance nationale, dans catégorie "Paix et Développement".

L'artiste s'est dit très heureux de cet honneur, se souvenant de sa première apparition en studio au Centre de production de Radio Nacional en 1974.

« J'ai vu des musiciens avec qui j'ai travaillé comme mentor et producteur être honorés ici. C'est maintenant mon tour, après un très long parcours », a-t-il déclaré.

Les cérémonies de décorations font partie des célébrations du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale, visant à reconnaître les personnes qui se sont distinguées dans différents domaines tels que le sport, la culture, l'éducation, la santé et du développement social.

