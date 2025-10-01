Madagascar: Une étape franchie Avec l'entrée à Ambohijatovo

L'entrée des manifestants dans le jardin d'Ambohijatovo est une victoire, certes symbolique, mais significative pour ceux qui ont initié le mouvement du 25 septembre. C'est une interdiction du pouvoir qui a été bravée et qui amoindrit son autorité. Il s'agit d'une étape dans la lutte menée par ceux qui veulent un véritable changement dans le pays. Mais l'enthousiasme ne suffit pas pour atteindre les objectifs fixés et les obstacles pour les atteindre sont encore nombreux.

Une étape franchie Avec l'entrée à Ambohijatovo

Un jour après le discours du président Andry Rajoelina, les initiateurs du mouvement « leo delestazy » restent sur leur faim. Le chef de l'État a fait preuve de contrition et a annoncé sa volonté d'opérer un véritable changement dans la conduite des affaires de l'État. Il a décidé de remercier le Premier ministre et son gouvernement.

Il a tendu la main à tous les Malgaches pour remettre le pays en marche. Il a jeté l'opprobre sur les anciens ministres qu'il accuse d'avoir échoué dans leur mission, mais il veut constituer une équipe efficace. Il affirme qu'elle sera constituée d'ici trois jours et présentera lui-même ses membres.

L'allocution n'a suscité aucun commentaire, les citoyens gardant en tête toutes les promesses non tenues et tous les espoirs déçus. Les manifestations des étudiants et des membres de GEN-Z ont repris hier dans toute l'île. A Tana, les face-à-face entre manifestants et forces de l'ordre ont été tendues, mais un début de dialogue a eu lieu. Les grenades lacrymogènes ont été lancées, mais la marée humaine venue de Mahamasina a pu investir le jardin d'Ambohijatovo.

Cette victoire symbolique a provoqué l'enthousiasme de la foule, mais par la suite, elle n'a pas pu accéder à la place du 13 mai, car elle a été repoussée fermement par les gendarmes. Les slogans demandant le départ du président Andry Rajoelina ont été scandés à plusieurs reprises. En fin d'après-midi, le soufflé est retombé. Aujourd'hui, les manifestants se donnent rendez-vous à Ambohijatovo pour continuer la lutte.