Madagascar: Alain Andriamiseza - « Rien ne fonctionne dans le pays »

Le parti politique « Mouvement des citoyens pour le développement de Madagascar » (MCDM), par la voix de son président Alain Andriamiseza, dénonce la situation actuelle du pays qu'il juge intenable. « Si le peuple lutte et revendique ses droits, c'est bien parce que quelque chose ne va pas dans la Nation », souligne-t-il.

Selon lui, la vie de la population est marquée par des difficultés depuis plus de 10 ans, sans qu'aucune solution concrète ne soit apportée. « Chaque jour, nous entendons les mêmes promesses, mais rien ne change. Aujourd'hui, on annonce vouloir dialoguer avec les étudiants. Pour dire quoi ? Est-ce que cela mettra fin aux délestages, garantira l'électricité et l'eau ? Pourquoi ne pas avoir réglé ces problèmes avant les manifestations ? », a-t-il interrogé.

Le leader du MCDM affirme que la population réclame désormais la dissolution pure et simple du gouvernement. « Les Malgaches restent encore bienveillants en rappelant qu'ils ont élu des représentants, même si les conditions de ce scrutin sont discutables. Mais à vous, élus, d'assumer vos responsabilités et de dissoudre ce gouvernement », insiste-t-il. À ses yeux, « l'Exécutif s'illustre davantage par la répression des manifestations, les tirs de gaz lacrymogènes et les violences que par des avancées sociales ». « L'éducation, les hôpitaux, l'électricité, l'eau, rien ne fonctionne », a-t-il déploré.