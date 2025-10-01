Madagascar: Alain Andriamiseza - « Rien ne fonctionne dans le pays »

1 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le parti politique « Mouvement des citoyens pour le développement de Madagascar » (MCDM), par la voix de son président Alain Andriamiseza, dénonce la situation actuelle du pays qu'il juge intenable. « Si le peuple lutte et revendique ses droits, c'est bien parce que quelque chose ne va pas dans la Nation », souligne-t-il.

Selon lui, la vie de la population est marquée par des difficultés depuis plus de 10 ans, sans qu'aucune solution concrète ne soit apportée. « Chaque jour, nous entendons les mêmes promesses, mais rien ne change. Aujourd'hui, on annonce vouloir dialoguer avec les étudiants. Pour dire quoi ? Est-ce que cela mettra fin aux délestages, garantira l'électricité et l'eau ? Pourquoi ne pas avoir réglé ces problèmes avant les manifestations ? », a-t-il interrogé.

Le leader du MCDM affirme que la population réclame désormais la dissolution pure et simple du gouvernement. « Les Malgaches restent encore bienveillants en rappelant qu'ils ont élu des représentants, même si les conditions de ce scrutin sont discutables. Mais à vous, élus, d'assumer vos responsabilités et de dissoudre ce gouvernement », insiste-t-il. À ses yeux, « l'Exécutif s'illustre davantage par la répression des manifestations, les tirs de gaz lacrymogènes et les violences que par des avancées sociales ». « L'éducation, les hôpitaux, l'électricité, l'eau, rien ne fonctionne », a-t-il déploré.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.