Madagascar: Tension politique - Le président du Sénat conspué à Ambatonakanga

1 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R.

La tension politique ne cesse de monter dans la capitale. Hier, mardi 30 septembre, un nouvel épisode est venu illustrer la fracture grandissante entre le pouvoir et la rue. Vers 13h40, alors qu'il rejoignait son bureau à Anosy, le président du Sénat, Richard Ravalomanana, a été pris à partie par des manifestants à Ambatonakanga.

Selon des témoins, son véhicule de fonction, escorté, est passé devant des manifestants. Ces derniers, en colère, l'ont hué bruyamment à son passage. La scène a pris une tournure inattendue lorsque Richard Ravalomanana a stoppé son cortège, est descendu de sa voiture et a poursuivi à pieds les manifestants. « J'ai été insulté », a-t-il déclaré, justifiant ainsi sa réaction.

Cet excès de colère du président du Sénat, réputé pour son alignement sur l'aile dure des partisans du chef de l'État Andry Rajoelina, a rapidement circulé dans la capitale et est devenu viral sur les réseaux sociaux. Il témoigne du climat délétère qui règne actuellement, où chaque apparition publique d'une figure du pouvoir devient une épreuve de force avec des manifestants de plus en plus hostiles.

Si Richard Ravalomanana voulait affirmer son autorité face aux invectives, le geste de descendre de son véhicule et de courir après les contestataires a été perçu par beaucoup comme un signe d'exaspération. Dans une ville sous tension, ce genre d'épisode risque d'alimenter davantage la défiance.

