La Plateforme de la Société Civile pour l'Enfance (PFSCE) tire la sonnette d'alarme face à l'usage excessif de la force dans les zones à haute sensibilité. Dans un communiqué publié récemment, elle dénonce, avec la plus grande fermeté, l'usage abusif et non ciblé de gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre, notamment depuis le 25 septembre 2025, à proximité des écoles, des centres de santé et d'autres lieux sensibles.

Hier, plusieurs enfants ont été incommodés à Antaninandro suite à l'utilisation de gaz lacrymogène dans les environs. Certains ont dû être transportés en urgence dans un centre de santé en raison des effets respiratoires provoqués par l'exposition au gaz.

Violences

Ces pratiques mettent gravement en danger la santé et la sécurité des enfants, d'après toujours la PFSCE. Dans le même esprit, cette plateforme de la société civile qui regroupe une soixantaine d'associations condamne toutes les formes de violence, y compris les actes de pillage, de vandalisme et les atteintes aux biens, qui touchent durement les familles, en particulier les plus vulnérables.

Elle rappelle que ces événements sont en totale contradiction avec les engagements internationaux de Madagascar, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, dont l'article 19 impose la protection des enfants contre toute forme de violence, et l'article 24 garantit leur droit à la santé et à un accès sécurisé aux soins.