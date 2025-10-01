Madagascar: Consommation - Grande ruée, hier, vers les grandes surfaces rouvertes

Dès les premières heures de la journée, hier 30 septembre, les consommateurs sont venus en masse auprès des grandes surfaces qui ont rouvert leurs portes afin de pouvoir se réapprovisionner.

Quelques rayons vidés en quelques dizaines de minutes, et régulièrement réapprovisionnés par les chefs de rayon. Tel était le cas pour le lait en briques et les yaourts, les viandes, les couches et les bouteilles d'eau les moins chères. Les consommateurs se sont rués vers les supermarchés qui ont rouvert leurs portes après plusieurs jours de fermeture suite aux actes de pillage et de vandalisme survenus les jeudi 25 et vendredi 26 septembre 2025.

Stocks suffisants

Selon un responsable de magasin à Ankorondrano, « les produits et marchandises sont disponibles en quantité suffisante ». Seulement les volumes d'achat des consommateurs sont actuellement dictés par la crainte de ne pas pouvoir effectuer leurs courses normalement en raison des événements et manifestations actuelles. La crainte d'une pénurie amène les consommateurs à augmenter leurs volumes d'achat, retardant le rétablissement du rythme de réapprovisionnement des grands magasins. Néanmoins, les stocks sont suffisants, a-t-il été indiqué.

Emplettes

Parallèlement, les marchés de quartier ne connaissent pas de grandes perturbations d'approvisionnement en produits frais et en PPN. Les achats d'approvisionnement sont généralement effectués tôt le matin, avant le début des manifestations. Il en est de même pour les consommateurs : faire leurs emplettes dans la matinée, avant que les épiceries et marchés ne ferment avec le début des manifestations.