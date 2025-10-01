Le volleyball malgache célèbre une nouvelle page de son histoire avec l'élection de Nirina Kely à la tête de la Commission Centrale des Arbitres (CCA) pour la discipline. Ce jeudi 25 septembre, l'arbitre internationale a remporté une victoire éclatante avec 27 voix contre 7 pour son concurrent Mamy Andriamboavonjy, sur un total de 34 votants, marquant ainsi un tournant pour l'arbitrage à Madagascar.

Un parcours d'exception au service du volleyball

À 34 ans, Rajaonarison Herinirina Samoeline, plus connue sous le nom de Nirina Kely, incarne une figure emblématique du volleyball malgache. Née le 9 septembre 1991 à Ivato, Antananarivo, cette inspectrice de police au sein de la Police de l'Air et des Frontières combine avec brio sa carrière professionnelle, sa vie de famille (elle est mariée et mère de deux enfants) et sa passion pour le volleyball.

« J'ai découvert le volleyball à 15 ans, en 2006, lors des compétitions scolaires. Ce sport m'a tout de suite conquise par son esprit d'équipe et son énergie. Il m'a offert une famille et des amis », confie-t-elle. C'est en 2011 que Nirina Kely entame son parcours d'arbitre, après avoir brillé comme joueuse au sein du club VBCHM dès 2007.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« J'ai choisi l'arbitrage par amour pour le volleyball, un sport qui libère le stress et procure du plaisir. J'y ai trouvé ma voie », explique-t-elle. Treize ans plus tard, elle est devenue la première femme malgache à obtenir le statut d'arbitre internationale, un exploit marqué par sa formation au Maroc en juillet 2024. « C'était un moment inoubliable. J'étais la seule femme malgache candidate. Avec de la persévérance, j'ai réussi », raconte-t-elle avec fierté.

Une vision ambitieuse pour l'arbitrage

À la tête du CCA, Nirina Kely ambitionne de transformer l'arbitrage malgache. « Je veux rehausser l'image des arbitres, à commencer par leur apparence avec des uniformes renouvelés, mais aussi en renforçant leur motivation, leur discipline et leur professionnalisme », déclare-t-elle.

Parmi ses priorités : établir des règlements pour la période 2025-2028 et organiser des sessions régulières de formation pour les arbitres lors des championnats nationaux, en collaboration avec la Fédération Malgache de Volleyball. Elle souhaite également encourager les jeunes à s'intéresser à l'arbitrage, un domaine qu'elle juge essentiel pour l'avenir du sport.

Rayonnement

Nirina Kely dresse un bilan nuancé de l'arbitrage à Madagascar. « Nous suivons les standards internationaux et les avancées technologiques, et nous sommes compétitifs au niveau de la Zone 7 (Océan Indien). Cependant, des défis persistent, notamment en termes de ressources financières pour participer à des compétitions internationales », explique-t-elle. Pour y remédier, elle propose d'accueillir davantage d'événements à Madagascar afin d'attirer des équipes étrangères et de stimuler l'engagement local. Son expérience sur la scène internationale renforce sa légitimité.

Parmi les rencontres marquantes qu'elle a arbitrées, elle cite la finale de la CAN U16 masculine en Tunisie (22-31 août 2025), où l'Algérie a battu le Maroc 3-2 pour une qualification à la Coupe du Monde 2026, finale masculine et féminine des jeux de la CJSOI aux Seychelles (1-8 août 2025) ou encore la finale féminine du CCOI 2025 à Maurice, remportée par La Réunion face aux Seychelles (3-1). Ces moments, dit-elle, témoignent de la rigueur et de l'exigence du métier d'arbitre.

Une femme de terrain, inspirante et engagée

Au-delà de l'arbitrage, Nirina Kely reste une femme aux multiples casquettes. Lorsqu'elle n'est pas sur un terrain, elle consacre son temps à sa famille, emmenant ses enfants à la piscine ou en promenade, avec l'espoir de transmettre sa passion à sa fille aînée, qu'elle voit déjà comme une future relève du volleyball.

Son dynamisme et son engagement font d'elle une leader naturelle, prête à porter l'arbitrage malgache vers de nouveaux sommets. Avec Nirina Kely à la barre, le volleyball malgache peut envisager un avenir où l'arbitrage deviendra un pilier de son développement, tant sur le plan national qu'international. Les acteurs du sport attendent avec impatience les premières réformes de cette présidence prometteuse.