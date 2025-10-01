Madagascar: Jiu-Jitsu - Le Madagascar International BJJ Open reporté

Le premier tournoi international de Jiu-Jitsu prévu dans la Capitale, le Madagascar International BJJ Open (MIBO), n'aura pas lieu à la date annoncée.

Initialement programmé pour le 12 octobre 2025 au Palais des Sports de Mahamasina, cet événement majeur de la Fédération Malgache de Jiu-Jitsu (FMJJ) est officiellement reporté. L'annonce a été faite par l'instance nationale à travers un communiqué publié hier.

Ce report, décidé « avec un coeur lourd mais rempli d'un sens aigu de responsabilité », intervient dans un contexte national délicat. La FMJJ affirme que la sécurité et le bien-être des athlètes, officiels et spectateurs restent sa priorité absolue. « Garantir un environnement sûr est la condition sine qua non d'une compétition réussie et mémorable », souligne le staff fédéral.

Le MIBO marquera une étape historique pour le Jiu-Jitsu malgache, en accueillant des délégations étrangères, notamment de Maurice, de La Réunion, de Dubaï et d'autres pays, et en servant de tremplin pour la sélection des athlètes en vue du championnat mondial à Abu Dhabi. Pour la première fois, ce tournoi est inscrit sur Smoothcomp, la plateforme internationale de référence pour les sports de combat.

Malgré ce contretemps, la FMJJ, présidée par Johary Rakotozafy, reste déterminée à faire d'Antananarivo un pôle régional du JJB. Une nouvelle date sera annoncée prochainement sur les canaux officiels. « Ce n'est qu'un contretemps temporaire ! Nous travaillons d'arrache-pied pour finaliser une nouvelle date qui nous permettra de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles », peut-on lire dans le communiqué. La Fédération invite les compétiteurs à poursuivre leur préparation avec passion et à rester mobilisés.