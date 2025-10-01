Madagascar: Événement - Star Tour Tamatave reporté

Les reports et annulations d'événements culturels se multiplient, conséquence directe de l'escalade des manifestations grandissantes. Initialement concentré dans la capitale, le mouvement mené par la Génération Z (Gen Z) s'est désormais étendu aux régions, perturbant une programmation culturelle plus large.

De nombreux centres culturels ont décidé de fermer provisoirement leurs portes, obligeant les organisateurs à annuler ou reporter les événements prévus ces derniers jours.

La proximité des lieux de manifestation, où les risques de troubles à l'ordre public ou de pillage sont élevés, constitue la principale raison évoquée pour justifier ces reports et annulations.

Certains événements ont pu être maintenus ont néanmoins été maintenus dans des lieux éloignés des tensions : le concert Feo Maroloko avec Tarika Johary, Farakely et Rija Ramanantoanina s'est tenu au CCI Ivato, le dimanche 28 septembre..

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Star Tour, événement phare de la brasserie Star, est lui aussi concerné : prévu à Tamatave les 4 et 5 octobre, il fait l'objet d'un report. Prévu dans le cadre de l'Oktoberfest (fête de la bière), l'événement est donc compromis.

Les organisateurs expliquent leur décision par « l'ambiance qui n'est pas du tout à la fête » compte tenu de la situation actuelle, ainsi que pour des raisons évidentes de sécurité. Ils sont actuellement en réunion pour fixer une nouvelle date et définir les modalités des activités liées à l'Oktoberfest.