Madagascar: Circulation dans Tana - Activités réduites pour les taxis-be

1 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

Plusieurs quartiers du centre-ville sont inaccessibles aux véhicules durant les manifestations. Les véhicules de transport en commun, dont les circuits incluent les zones du centre-ville, sont ainsi contraints de changer d'itinéraire. Leurs activités s'en trouvent réduites, synonymes de manques à gagner pour les transporteurs.

Une baisse des recettes jusqu'à 50% a été enregistrée par certains transporteurs. En effet, le nombre de passagers des taxis-be est en forte baisse depuis le début des manifestations et la fermeture des établissements scolaires. Les usagers limitent ainsi leurs déplacements à l'essentiel.

Les transporteurs doivent alors adapter leurs circuits respectifs aux situations du terrain. Les taxis-be s'arrêtent aux abords des zones des manifestations et font demi-tour pour emprunter la direction inverse, jusqu'aux terminus. Le retour à la normale dépendra de l'évolution de la situation par rapport au mouvement de contestation actuellement en cours.

