Ile Maurice: Harriet Matthews en mission pour faire avancer le dossier Chagos

Les relations diplomatiques entre Maurice et le Royaume-Uni ont franchi une étape importante cette semaine. Une délégation britannique, dirigée par Harriet Matthews, directrice générale pour l'Afrique, les Amériques et les Territoires d'outre-mer au Foreign, Commonwealth & Development Office, est à Maurice pour une série de pourparlers centrés sur l'avenir de l'archipel des Chagos.

Hier, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, l'a rencontrée en présence du Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, de l'Attorney General, Me Gavin Glover, ainsi que du Haut-Commissaire britannique à Maurice, Paul Brummell CMG.

Selon l'Attorney General, les échanges se sont révélés «très fructueux et constructifs» depuis le début des discussions, le lundi 29 septembre. Les travaux vont se terminer aujourd'hui. L'objectif principal de cette visite est de renforcer la coopération bilatérale et de faire progresser la mise en oeuvre des dispositions de l'accord déjà signé entre Maurice et Londres.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«Nous continuons le gros travail nécessaire pour avancer vers la ratification. Plusieurs points à l'agenda doivent encore être discutés et finalisés. Une réunion virtuelle est prévue le 22 octobre, et une mission à Londres est envisagée à la mi-novembre. Par la suite, le processus législatif sera entre les mains des House of Lords», a précisé Me Gavin Glover.

Durant son séjour, Harriet Matthews a mené plusieurs séances de travail avec les autorités mauriciennes. Les discussions ont porté sur le respect des droits des Chagossiens et sur la question du retour volontaire de certaines familles déplacées dans les années 1960 et 1970 - un processus connu sous le terme de resettlement - mais aussi sur la coopération en matière de sécurité maritime dans l'océan Indien.

D'autres points plus techniques ont été abordés, comme l'avenir du domaine Internet, qui représente un enjeu économique intéressant pour Maurice ou encore la création et la gouvernance du fonds fiduciaire destiné aux communautés chagossiennes. Ce trust fund, qui suscite une attention particulière au Parlement britannique, devra garantir une gestion transparente et équitable des ressources. L'organisation de déplacements vers les îles a également figuré à l'agenda des échanges.

De son côté, Harriet Matthews a salué la qualité des discussions : «Nous avons eu deux journées vraiment constructives. Il reste des points à clarifier avant la ratification, mais le travail accompli est déjà considérable. D'autres réunions sont prévues demain ainsi que dans les mois à venir.»

Au-delà de ces échanges bilatéraux, le mois d'octobre s'annonce décisif pour l'avenir des Chagos. Le 20 octobre, le Parlement britannique doit examiner en Committee of the Whole House le Diego Garcia Military Base and British Indian Ocean Territory Bill, un projet de loi déjà approuvé en seconde lecture par 330 voix contre 179.

Quelques jours plus tard, le 28 octobre, la Royal Courts of Justice de Londres se penchera sur la judicial review engagée par Louis Misley Mandarin, membre du groupe British Indian Ocean Territory Citizens, avec le soutien du Great British PAC.