Ile Maurice: Plainte pour une saisie «surévaluée» à Rs 113 millions

L'avocat Pravesh Nuckcheddy s'est présenté à la FCC, le lundi 29 septembre, accompagné de Jennie Calou, la mère de Jean Stevy Hervel Lagamelle, actuellement en détention provisoire. Ils y ont porté plainte pour dénoncer une «surévaluation massive» de la valeur d'une saisie de cannabis effectuée en 2024, qui pourrait, selon eux, être liée au mécanisme controversé du Reward Money.

Jean Stevy Lagamelle avait été arrêté le 14 février 2024. Le lendemain, une première accusation provisoire faisait état de 435 plants de cannabis, estimés à Rs 1,7 million.

Or, le 27 février, cette accusation a été rayée et remplacée par une nouvelle charge portant exactement sur la même quantité de drogue, mais évaluée cette fois à Rs 113 millions. «Cette réévaluation brutale et sans justification est tout simplement inconcevable», a dénoncé Me Nuckcheddy. L'avocat indique avoir déjà soulevé la question devant le tribunal de district de Grand-Port, sans succès.

Une représentation a également été adressée au Directeur des poursuites publiques (DPP), mais n'a pas abouti. Résultat : Jean Stevy Lagamelle demeure en détention depuis plus d'un an, sans perspective d'une éventuelle libération sous caution. «La fixation d'une valeur aussi exorbitante soulève de légitimes interrogations sur un éventuel lien avec le système de récompenses versées aux enquêteurs. Si tel est le cas, il s'agirait d'une dérive grave, et contraire aux principes de proportionnalité et de bonne administration de la justice», a poursuivi l'homme de loi.

Me Pravesh Nuckcheddy en appelle désormais au DPP pour qu'il ordonne l'annulation de l'accusation provisoire, comme cela a été fait dans d'autres dossiers, notamment ceux de Bruneau Laurette et de Vimen Sabapati. Il réclame enfin l'ouverture d'une enquête judiciaire indépendante «afin que la lumière soit faite sur cette affaire et que la crédibilité de nos institutions soit préservée».