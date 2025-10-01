Ile Maurice: Une motion de blâme contre le président, Dhanraj Kissoon, débattue aujourd'hui

Le conseil de district de Flacq est à nouveau sous les projecteurs. Une motion de blâme déposée contre le président du conseil, Dhanraj Kissoon, sera débattue aujourd'hui. Cette initiative, menée par le conseiller de district Visham Maudhoo, originaire de Lallmatie, reflète un climat tendu au sein de l'institution. Le ministre des Collectivités locales suit cette affaire de près.

La motion a été soumise le lundi 29 septembre. Visham Maudhoo affirme que la majorité des conseillers souhaite le départ de Dhanraj Kissoon de la présidence. Selon lui, le mécontentement est particulièrement fort parmi les élus des villages relevant du no 10. «Le président fait des faveurs à certains villages, surtout à ceux du no 9, en raison de son affiliation politique avec un ministre. Les autres villages sont négligés et les conseillers sont en colère», déclare-t-il.

Il dénonce également un manque d'équité dans le développement des projets d'infrastructures. Une autre critique concerne l'exécution des travaux dans plusieurs villages, jugée trop lente ou inachevée. «Beaucoup de chantiers sont en attente et le président privilégie certains villages au détriment d'autres», poursuit Visham Maudhoo, pointant du doigt ce qu'il estime être un déséquilibre dans la répartition des ressources.

Le conseiller avance également un désaccord de principe : il accuse le président d'avoir manqué à un engagement pris fin 2024. «En décembre, lors des élections, nous avions convenu qu'il démissionnerait après quatre mois de mandat, soit en avril, mais il n'a pas respecté cet accord.» Selon Visham Maudhoo, Dhanraj Kissoon aurait même signé une lettre de démission. «Le président a par la suite rédigé une autre lettre adressée au conseil pour ignorer celle qu'il m'avait remise», accuse-t-il.

De son côté, Dhanraj Kissoon admet l'existence d'un accord initial, mais s'en explique. «Oui, il y avait un engagement, mais j'ai reçu des pressions et les autres membres du conseil m'ont convaincu de rester, car je faisais bien mon travail.» Il rejette les accusations de favoritisme et assure que chaque village bénéficie d'un partage équitable des projets. Le président affirme aborder le débat de ce jour avec sérénité.

«J'ai confiance en mes conseillers car je n'ai rien fait de mal. Toutes les décisions sont prises conjointement. Nous avons même créé quatre équipes pour répartir les travaux et chaque lundi je tiens des réunions pour suivre les projets et trouver des solutions aux problèmes.»

La motion de blâme sera soumise aujourd'hui au vote des conseillers du district de Flacq. Le résultat de ce scrutin déterminera si Dhanraj Kissoon conserve ou non la présidence.