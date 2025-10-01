Ile Maurice: Opération coup d'accélérateur - Neuf véhicules saisis et trois suspects arrêtés

L'ambiance était électrique, hier, devant les locaux de la FCC. Dès l'aube, une opération coordonnée, menée avec le soutien du Groupement d'intervention de la police mauricienne (GIPM) et de la Special Support Unit (SSU), a marqué une nouvelle étape dans la traque des circuits financiers illicites liés au trafic de drogue et au blanchiment d'argent.

Vers 9 h 15, les premiers suspects sont arrivés sous forte escorte armée. Roddy et Robby Baptiste, deux frères originaires de Terre-Rouge et Roche-Bois, ainsi que Mohammad Faraz Ibne Hoseny, directeur de F & Z Transport Ltd et habitant de Tyack, ont été conduits dans les locaux de la FCC pour un long interrogatoire.

Les perquisitions menées à Roches-Bois ont permis de saisir une Suzuki Ertiga d'une valeur de Rs 754 000 et une moto Aprilia de Rs 103 000 appartenant à Robby Baptiste. Son frère Roddy possédait, lui aussi, une moto Aprilia estimée au même montant.

À Tyack, les enquêteurs ont mis la main sur une Toyota Corolla, une Mazda, ainsi que deux Toyota Hilux attribuées à Mohammad Faraz Ibne Hoseny. Ce dernier est également propriétaire d'une BMW X6 et d'un puissant Ford Raptor, saisis dans l'aprèsmidi et dont la valeur combinée dépasse Rs 15 millions. La FCC a par ailleurs établi qu'il détient un terrain de 517,13 m² avec une maison à Cap-Malheureux, acquis pour la somme de Rs 10 millions.

Contrairement aux saisies spectaculaires d'anciennes opérations où s'alignaient McLaren et supercars, le défilé d'hier était dominé par des véhicules plus sobres mais tout aussi révélateurs des soupçons de blanchiment qui pèsent sur les suspects. Les biens saisis ont été conduits un à un au Réduit Triangle sous haute surveillance.

Après plusieurs heures d'interrogatoire, la FCC a confirmé en fin d'après-midi que les trois hommes ont été placés sous arrestation provisoire pour blanchiment d'argent. Ils ont quitté le bâtiment menottés, tandis que l'enquête se poursuit pour retracer l'origine des fonds ayant permis l'acquisition de ce patrimoine.