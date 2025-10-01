Ile Maurice: A 109 ans, Dhunmattea Sookur reste active pour rester vivante

Dhunmattea Sookur est un véritable trésor de sagesse, de foi et de résilience. Née et élevée à Camp-de-Masque Pavé, elle s'est mariée très jeune, à 14 ans, à Camp Thorel. De cette union sont nés six enfants, quatre filles et deux garçons, mais le destin lui a pris son fils aîné en 2012.

Femme dévouée, elle a travaillé dans les champs de canne à sucre et vendait du lait de vache dans son quartier. Jusqu'à l'âge de 74 ans, elle s'est battue seule pour élever ses enfants, avec force, courage et dignité. Aujourd'hui, elle vit paisiblement aux côtés de ses filles Anita et Sunita, entourée de l'amour de toute sa famille.

Malgré son grand âge, elle aime toujours jardiner, faire la lessive, laver la vaisselle et préparer les légumes. Pour elle, rester active, c'est rester vivante. Elle n'aime pas rester sans rien faire. Chaque matin commence par une prière et une tasse de thé pur - avec trois cuillères de sucre - et pourtant, elle n'a aucun problème de santé. Elle adore manger du manioc, du riz, du dal, du bouillon et ses «gato tekwa» préférés.

Dhunmattea garde encore une mémoire claire de l'ancien temps et raconte souvent les difficultés de sa jeunesse, marquée par la pauvreté. Malgré tout, elle n'a jamais cessé de croire en Dieu et récite encore ses mantras chaque jour. Elle aime regarder la télévision, surtout le Samachar de 18 h 30. Même si elle n'entend plus très bien, elle suit les actualités à sa manière, avec le sourire.

À 109 ans, elle incarne la force, la foi et l'amour inconditionnel.

Elle est le pilier de sa famille, un modèle de courage et un exemple de vie pour les générations futures.