Ile Maurice: Un ingénieur allègue avoir été escroqué de Rs 250 000

Un ingénieur de 29 ans, habitant Midlands, a porté plainte à la police il y a quelques jours. Cela, après avoir investi une somme totale de Rs 250 000 dans ce qu'il pensait être une opportunité d'affaires prometteuse.

Selon lui, en janvier, un ancien camarade d'école l'a contacté via Messenger pour lui proposer de rejoindre QNET Ltd, une société présentée comme spécialisée dans les modèles d'affaires de type marketing en réseau. Séduit par la perspective de revenus mensuels estimés entre Rs 300 000 et Rs 400 000 dans un délai de deux à trois ans, le jeune homme a accepté d'intégrer le projet.

En mars, il a été convié à une entrevue dans un centre commercial, où plusieurs responsables lui ont présenté le fonctionnement de l'entreprise et expliqué les étapes à suivre. Il lui a ensuite été demandé d'ouvrir un compte bancaire et d'effectuer un transfert de Rs 250 000, présenté comme un investissement nécessaire pour devenir partenaire. Les transactions ont été réalisées en deux tranches, les 28 et 29 mars. Par la suite, il a été invité à signer divers documents et à suivre une formation en ligne.

Cependant, quelques semaines plus tard, en mai 2025, il a découvert à travers des témoignages sur les réseaux sociaux que QNET est considéré comme une arnaque dans plusieurs pays. Après avoir confronté son interlocuteur, celui-ci aurait esquivé toute explication. Convaincu d'avoir été victime d'une escroquerie, il estime avoir été dépouillé de la totalité de son investissement et a remis plusieurs documents à la police pour les besoins de l'enquête.

La Financial Services Commission a à maintes reprises mis en garde le public contre les activités de QNET Ltd. Elle affirme avoir reçu de nombreuses plaintes à l'encontre de cette entreprise dont les opérations ne sont ni autorisées ni encadrées par ses services. La FSC rappelle régulièrement aux citoyens de faire preuve de prudence face à ce type d'offres alléchantes, souvent trop belles pour être vraies. Toute personne ayant investi ou ayant été approchée dans un contexte similaire est appelée à se manifester auprès des autorités.