Ile Maurice: Une coopération économique en expansion

Plus de 78 entreprises indiennes sont aujourd'hui présentes à Maurice, actives dans des secteurs allant de la santé et l'éducation à l'ICT, le port franc et les services financiers. On retrouve parmi elles Amity, Infosys, Dr. Aggarwal's Eye Hospital ou encore The Oberoi.

Cette implantation s'inscrit dans la continuité des premières sociétés publiques indiennes arrivées sur l'île, telles que la Bank of Baroda, la Life Insurance Corporation ou la New India Assurance Corporation. Elles ont depuis été rejointes par d'autres acteurs publics, dont IndianOil, State Bank of India, Mahanagar Telephone et NBCC Ltd, certaines s'impliquant aussi dans des programmes de responsabilité sociale.

La présence indienne ne se limite pas au domaine économique. On compte 26 357 ressortissants indiens sur le territoire et 14 300 détenteurs de la carte Overseas Citizen of India. Par ailleurs, plus de 170 protocoles d'accord ont été signés entre les deux pays, couvrant des domaines aussi variés que la science, l'enseignement supérieur ou les énergies renouvelables.

Lors de sa visite officielle en Inde, du 9 au 15 septembre, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a confirmé plusieurs projets et aides financières totalisant 680 millions USD, visant à soutenir le développement de Maurice tout en renforçant les liens économiques avec l'Inde.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi ces projets, quatre initiatives bénéficieront d'un don de 215 millions USD - la construction d'un nouveau Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR) National Hospital, la création d'un centre d'excellence en ayurveda, d'une école vétérinaire avec hôpital animalier et la fourniture d'hélicoptères.

D'autres projets d'infrastructure, financés par subventions et lignes de crédit à hauteur de 440 millions USD, pour la tour de contrôle de l'aéroport SSR, l'autoroute M4, la phase II de la Ring Road et de nouveaux équipements portuaires. Une aide budgétaire de 25 millions de dollars a également été accordée pour soutenir le Budget 2025-26.

Ces initiatives s'inscrivent dans un effort global de renforcement de la coopération économique entre Maurice et l'Inde. Dans ce cadre, le Mauritius-India Business Conclave a réuni entreprises locales et indiennes pour explorer de nouvelles opportunités dans la santé, l'innovation, l'hôtellerie et la valorisation des déchets. La création d'une Mauritius-India Special Economic Zone a également été proposée pour attirer davantage d'investissements et stimuler de nouvelles collaborations, offrant ainsi une continuité concrète aux projets annoncés lors de la visite officielle.