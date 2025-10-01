Angola: Reprise de la sixième cérémonie de remise des prix pour les 50 ans d'indépendance

Luanda — La sixième cérémonie de remise des prix pour les 50 ans d'indépendance nationale a repris ce mardi à l'hôtel Intercontinental de Luanda, sous la direction du président de la République, João Lourenço.

La cérémonie, qui a débuté lundi, rendra hommage à 759 personnes, dont 115 dans la promotion Indépendance et 644 dans la promotion Paix et Développement, qui se sont distinguées dans la lutte pour la liberté, la défense de la souveraineté et la construction de la nation.

Cette cérémonie, qui honorera 759 personnes, s'inscrit dans le cycle de distinctions que l'État promet tout au long de l'année pour honorer les personnes et les institutions qui se sont distinguées dans la lutte pour la liberté, la défense de la souveraineté et la construction de la nation.

La cérémonie rend également hommage au premier président de la République, António Agostinho Neto. À cet effet, une exposition photographique sur la vie et l'oeuvre du fondateur de la nation est actuellement présentée à l'hôtel Intercontinental.

Ces prix sont décernés aux citoyens nationaux et étrangers, vivants ou décédés, qui ont contribué de manière significative à l'accession à l'indépendance et à la construction de l'Angola, conformément à la loi portant création de la Médaille commémorative du 50e anniversaire de l'indépendance nationale.

As condecorações distribuem-se em três classes: Honra, Independência e Paz, e Desenvolvimento.

A Classe de Honra destina-se a Chefes de Estado e de Governo, bem como a outras individualidades que tiveram participação relevante no processo de independência.

A Medalha da Independência e Paz reconhece feitos de diferentes segmentos da sociedade na luta pela liberdade e na consolidação da paz, enquanto a Medalha de Desenvolvimento distingue todos os que, em várias áreas, deram contributo significativo para os 50 anos de progresso nacional.FMA/ART

Les prix sont répartis en trois catégories : Honneur, Indépendance et Paix, et Développement.

La catégorie Honneur est décernée aux chefs d'État et de gouvernement, ainsi qu'à d'autres personnalités ayant joué un rôle important dans le processus d'indépendance.

La Médaille de l'Indépendance et de la Paix récompense les réalisations de différents segments de la société dans la lutte pour la liberté et la consolidation de la paix, tandis que la Médaille du Développement récompense tous ceux qui, dans divers domaines, ont contribué de manière significative à ces 50 années de progrès national.