Angola: Mgr Tchindecasse surpris par sa décoration

30 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par AFL/ART/SB

Luanda — Mgr Estanislau Marques Tchindecasse a exprimé sa surprise et sa satisfaction ce mardi à Luanda après la remise de la distinction des mains du président de la République, João Lourenço, lors de la 6e cérémonie commémorative du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale.

« Ce fut une surprise. Je pensais simplement travailler librement et respectueusement pour la volonté de Dieu. Je considère cette distinction comme une reconnaissance qui me comble et m'encourage à poursuivre mon travail auprès des communautés », a déclaré le prélat, après avoir reçu la médaille de la classe Paix et Développement.

Dans des déclarations à la presse, l'évêque a souligné que cette distinction constitue une incitation à intensifier l'engagement pastoral et social de l'Église catholique, dont la mission principale est la promotion de la paix, de la justice, du développement et du progrès.

Mgr Estanislau a également indiqué que la reconnaissance de l'État reconnaît également le rôle historique de l'Église dans la vie nationale, compte tenu de son lien intrinsèque avec le peuple angolais.

« Nous partageons les joies et les angoisses du peuple. Nous avons certes des inquiétudes, mais aussi l'espoir d'un avenir meilleur, de réconciliation, de paix et de progrès. C'est notre mission, et c'est pourquoi nous sommes ici », a-t-il ajouté.

Ce prix fait partie des distinctions décernées par le chef de l'État aux personnalités et institutions nationales et étrangères qui se sont distinguées par leur contribution à l'indépendance, à la cohésion et au développement de l'Angola.

