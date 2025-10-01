Angola: Quipungo réhabilite son barrage au profit de 10 000 familles

Quipungo — Au moins 10 000 familles vivant aux abords de la ceinture verte de la municipalité de Quipungo, dans la province de Huíla, bénéficieront directement de la réhabilitation du barrage local, dont la construction a débuté ce mardi.

La réhabilitation de l'extrémité droite du barrage de Quipungo durera trois mois et devrait améliorer les conditions de vie des communautés locales, notamment grâce à un meilleur accès à l'eau.

Le projet permettra également le repeuplement de plusieurs espèces d'oiseaux et contribuera au renforcement du potentiel touristique et agricole de la région.

Lors de la cérémonie de lancement, présidée par l'administrateur municipal José Dos Santos Vital, celui-ci a souligné l'importance du projet pour l'abreuvement de 14 500 têtes de bétail, ainsi que pour la promotion et la pérennité des pratiques agricoles, horticoles et de la pêche artisanale.

S'adressant à l'ANGOP, Filipe Caiango, administrateur adjoint aux affaires techniques, aux infrastructures et aux services communautaires, a dit qu'avec la réhabilitation en cours, le barrage de Quimaia aura une capacité de stockage de 65 millions de mètres cubes dans le réservoir.

Il a souligné que le projet englobe la ceinture verte de Quipungo et s'inscrit dans la lutte contre la pauvreté, avec un budget de 73 millions 797 600 kwanzas.

Quipungo dispose d'un barrage qui garantit l'approvisionnement en eau et alimente la station d'épuration municipale, qui distribue l'eau courante.

Cet ouvrage, construit à l'époque coloniale, garantit un approvisionnement permanent en eau à la station locale de collecte et de traitement.

Ces projets visent à rendre opérationnel un périmètre irrigué d'environ 200 hectares et comprennent la réhabilitation du barrage et des composantes hydrauliques, la régulation de la ligne d'eau avec un réservoir de régulation du débit, la mise en place du réseau d'irrigation secondaire, du système de pompage et d'un réservoir de régulation du débit, ainsi que la définition de systèmes d'irrigation sous pression.

Quipungo, municipalité située à 120 kilomètres à l'est de Lubango, est traversée par les fleuves Cunene, Chicungo, Calonga et Maputica. Le Cunene est le plus important et traverse le territoire, tandis que le fleuve Calonga est essentiel à l'agriculture locale et ses rives sont utilisées pour l'horticulture.