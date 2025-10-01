Afrique: Tournoi UFOA-A - Les Lionceaux à Bamako pour conserver leur titre

Dakar — L'équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal s'est envolée, ce mercredi matin, pour la capitale malienne, Bamako, où elle va prendre part, à partir de dimanche, jusqu'au 18 octobre 2025, au tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A).

Triple vainqueur de la compétition en 2018, 2021 et 2024, les Lionceaux sont logés dans le groupe B avec la Sierra Leone, la Mauritanie et la Guinée.

La poule A est composée du Mali, du Libéria, de la Gambie et de la Guinée Bissau.

Le tournoi de l'UFOA/A des moins de 17 ans est qualificatif pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17, prévue en 2026.

Le sélectionneur national pour ce tournoi, Ousmane Diop, a dévoilé, mardi, la liste des 21 joueurs retenus.

Les Lionceaux entrent en lice lundi, face aux Guinéens. Trois jours plus tard, ils vont affronter la Sierra Leone.

La dernière sortie des Lionceaux pour la phase de poule est prévue le 12 octobre devant la Mauritanie.

- Voici la liste des joueurs retenus :

- Gardiens : Mamadou D. Guèye (Diambars FC), Assane Sarr (Ndangane FC), Mame Mbaye Gaye (Génération foot)

- Défenseurs : Serigne Afia Ndao (Sahel FC), Cheikh Thior (Oslo FA), Pape Moussa Ciss (Espoirs Guédiawaye), Cheikh Dieng (Diambar FC), Abdourahmane Dièye (Keur Madior FC), Mansour Diop (Génération foot), Cheikh A. T. Diallo (Academy United)

- Milieux : Maurice Biaye (AF Darou Salam), Souleymane C. Faye (Sahel FC), Daouda Niang (Espoirs Guédiawaye), Mohamet Ba (Diambars FC), Pape Demba Guèye (AF Darou Salam), Maguèye Niang (Guelwaars)

- Attaquants : Mouhamed Wagne (Diambar FC), André Bindia (Diambar FC), Aliou Diallo (Yeewu Kaolack), Elhadj Yamar Ndiaye (Challenge FC), Ibrahima Dione (HLM Dakar)