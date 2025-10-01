Sénégal: Campagne agricole 2025-2026 - Les ICS livrent un volume record de 105 000 tonnes d'engrais

Tivaouane — Les Industries chimiques du Sénégal (ICS) ont livré un volume record de 105 000 tonnes d'engrais aux distributeurs agréés, dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026, marquant une progression notable par rapport aux 70 000 tonnes mises à disposition lors de la précédente campagne, a appris l'APS de l'entreprise.

Dans un communiqué, les ICS qui exploitent de l'acide phosphorique à Darou Khoudoss, informent avoir distribué 93 000 tonnes entre juin et juillet 2025, garantissant un approvisionnement régulier et sécurisé des producteurs sur l'ensemble du territoire national. Cette opération a été menée en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

Dans le souci de renforcer l'accessibilité des intrants, les ICS ont revu à la baisse les prix de certains engrais, note la même source. Le sac de NPK 15-15-15, destiné au maïs, est passé de 9 500 FCFA en 2024 à 8 500 FCFA en 2025, tandis que le NPK 6-20-10, utilisé pour l'arachide, est proposé à 6 000 FCFA contre 6 500 FCFA l'année précédente, indique le document.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parallèlement, l'entreprise a lancé, le 22 juillet dernier, le Programme des ICS pour le Soutien à l'Agriculture (PICSA), visant à améliorer la performance du secteur à travers des formations, la distribution d'intrants et le renforcement des capacités des producteurs. Sa première phase a concerné 60 exploitants répartis dans cinq zones agroécologiques et huit régions du pays, de Thiès à Ziguinchor, rapporte le texte.

Les ICS soulignent que ces initiatives traduisent leur volonté d'accompagner durablement la politique agricole nationale et de contribuer à la souveraineté alimentaire du Sénégal.