Tunisie: Les forces de l'ordre appuient la baisse du prix de la viande d'agneau à 40 dinars

1 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Les services de sécurité sont pleinement mobilisés pour faire respecter l'initiative présidentielle de réduction du prix de la viande d'agneau à 40 dinars le kilo, a déclaré Makram Menssi, commandant de la brigade régionale de la police municipale à Ben Arous.

Intervenant ce mercredi sur les ondes de la Radio nationale, Menssi a indiqué que plusieurs fournisseurs se sont engagés volontairement à appliquer cette mesure, qui concerne exclusivement la viande produite localement.

Cette initiative vise à lutter contre la flambée des prix des viandes rouges, en particulier dans un contexte de pression sur le pouvoir d'achat des consommateurs.

De son côté, Lotfi Riahi, président de l'Organisation tunisienne pour la défense du consommateur, a récemment estimé que la marge bénéficiaire des bouchers pouvait atteindre jusqu'à 34 dinars par kilogramme de viande, soulignant ainsi l'importance de cette intervention de l'État. Il a salué l'adhésion progressive de nombreux professionnels du secteur à cette démarche.

Les services de contrôle économique, en coordination avec les forces de l'ordre, poursuivent les opérations de suivi pour garantir le respect des prix plafonds dans les circuits de distribution.

