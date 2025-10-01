Afrique: La Tunisie, leader africain de la chirurgie esthétique oculaire

La Tunisie s'impose aujourd'hui comme un acteur de référence en Afrique dans le domaine de la chirurgie esthétique oculaire, selon le Dr Mehdi Fendri, président fondateur du conseil constitutif de l'Association africaine de chirurgie esthétique oculaire et membre du bureau exécutif de l'association mondiale.

Invité d'Express Fm ce mercredi 01 octobre 2025, Dr Fendri a rappelé que cette spécialité, pratiquée depuis près de 40 ans en Tunisie, reste pourtant peu connue, même chez certains professionnels de santé. Elle englobe les pathologies et interventions chirurgicales liées aux paupières, à l'orbite, aux voies lacrymales, ainsi qu'à l'esthétique du regard, et croise des disciplines comme la neurochirurgie, la chirurgie maxillo-faciale et l'ORL.

La Tunisie a réussi à institutionnaliser et valoriser ce champ longtemps marginalisé, grâce notamment à l'engagement de praticiens tunisiens au sein de l'association africaine créée en 2006 avec l'Algérie, le Maroc et l'Égypte. Cette organisation a permis de donner une visibilité scientifique régionale à la spécialité et de positionner la Tunisie dans les congrès médicaux internationaux.

Aujourd'hui, le rayonnement de l'association s'est étendu à l'Afrique subsaharienne, avec le soutien de partenaires européens et mondiaux. Selon la Dre Hala Kammoun, cofondatrice et secrétaire générale de l'Association, la Tunisie conserve une image d'excellence mondiale dans ce domaine en pleine croissance.