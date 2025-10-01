Tunisie: La DGI fixe les dates limites de dépôt des déclarations fiscales pour octobre 2025

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé ce mercredi le calendrier des échéances fiscales pour le mois d'octobre, fixant quatre dates limites pour le paiement des obligations concernant les personnes physiques, morales et les sociétés.

La première échéance est fixée au 16 octobre, date limite pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes physiques, ainsi que pour celle des contribuables soumis au régime forfaitaire et affiliés au régime réel.

Le 20 octobre marque la date butoir pour la déclaration mensuelle des personnes morales inscrites au système de déclaration et de paiement à distance.

Enfin, les personnes morales non soumises à ce système doivent déposer leur déclaration mensuelle au plus tard le 28 octobre.

La DGI a rappelé que ces dates correspondent au dernier jour du délai légal et non au seul jour autorisé pour le dépôt. Elle encourage vivement les contribuables à anticiper leurs déclarations afin d'éviter les engorgements dans les recettes des finances et d'alléger la charge sur les plateformes informatiques.

