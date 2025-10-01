Tunisie: Vers une carte d'assurance automobile unique et numérique

La Tunisie s'apprête à moderniser en profondeur son système d'assurance automobile avec le lancement imminent du dispositif "Assurance Auto 2.0", a annoncé ce mercredi 01 octobre 2025 Jouda Khemiri, présidente du présidente Comité Général des assurances (CGA). L'objectif : dématérialiser l'ensemble des démarches, de la délivrance des attestations à la rédaction des constats, via une carte unique (macaron) à QR code, accessible depuis un smartphone.

Ce projet stratégique, piloté par la Présidence du gouvernement, est mené en collaboration avec les ministères des Transports, de l'Intérieur, des Finances, ainsi que la Fédération tunisienne des sociétés d'assurance (Ftusa). Il vise à centraliser toutes les données du véhicule sur un seul support digital, afin de simplifier les procédures, renforcer la transparence et lutter contre les fraudes.

Lors de son intervention sur les ondes d'Express FM, Khemiri a précisé que cette réforme s'inscrit dans une volonté plus large de digitalisation du secteur. Le comité travaille sur deux axes : le renforcement de son rôle de régulateur (avec numérisation des licences, documents et échanges) et l'amélioration de la collaboration avec les compagnies d'assurance, notamment à travers des plateformes partagées.

En parallèle, un cadre légal pour les services d'assurance à distance est en cours d'élaboration. Ce texte, actuellement examiné par le Parlement, permettra d'intégrer les opérateurs téléphoniques comme intermédiaires, dans une logique d'inclusion financière et d'élargissement de l'accès aux services assurantiels dans tout le pays.

