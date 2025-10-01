Tunisie: Italie - Lancement officiel du projet TANIT KT pour une agriculture durable

1 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Tunisie et l'Italie ont officiellement lancé ce mercredi matin 01 octobre 2025, à l'École Supérieure d'Agriculture de Mograne, le projet TANIT KT, inscrit dans le cadre du Plan Mattei (2025-2027). Ce partenariat stratégique vise à valoriser les eaux non conventionnelles, en particulier les eaux usées traitées, pour irriguer jusqu'à 12 000 hectares dans des zones durement touchées par la sécheresse.

Le projet prévoit la création à Mograne d'un Centre Technologique Intégré Multifonctionnel (CTIM), dédié à la formation, à la recherche et au transfert technologique. Objectif : développer des modèles agricoles durables et résilients dans un contexte de stress hydrique croissant.

L'Italie s'est engagée à mobiliser environ 400 millions d'euros sur trois ans, dans une logique d'investissement bilatéral plutôt que d'aide traditionnelle, selon les principes du Plan Mattei relancé en 2024.

Pour la Tunisie, TANIT KT représente un levier stratégique : intégration des capacités locales, création d'emplois, développement de start-ups agro-technologiques, et renforcement des filières agricoles. Le projet s'accompagnera d'un système de gouvernance rigoureuse, avec des indicateurs de performance clairs.

Plus qu'un symbole diplomatique, TANIT KT sera un test concret pour mesurer la capacité du Plan Mattei à produire des résultats économiques durables et répondre aux défis climatiques et sociaux du pays.

