Tunisie: Le prix de la banane plafonné à 7 dinars par kilo

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé ce mercredi 01 octobre 2025 une décision de régulation des prix visant à plafonner le prix de vente au public de la banane.

Selon le communiqué officiel, le prix maximal est désormais fixé à 5 dinars le kilogramme pour les bananes importées d'Égypte, et à 7 dinars le kilogramme pour celles provenant d'autres origines.

Cette mesure intervient dans un contexte de flambée des prix sur le marché local, notamment alimentée par les circuits informels et la contrebande. Le ministère a précisé que les services de contrôle économique seront mobilisés pour faire respecter ces plafonds tarifaires, en particulier dans les points de vente non organisés.

Les quantités saisies issues de la contrebande ou des circuits parallèles pratiquant des prix excessifs seront réinjectées dans les circuits commerciaux réglementés, et revendues aux tarifs fixés par l'État.

Cette action s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs tunisiens, en particulier sur des produits de consommation courante fortement sollicités.