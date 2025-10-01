Tunisie: Le prix de la banane plafonné à 7 dinars par kilo

1 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé ce mercredi 01 octobre 2025 une décision de régulation des prix visant à plafonner le prix de vente au public de la banane.

Selon le communiqué officiel, le prix maximal est désormais fixé à 5 dinars le kilogramme pour les bananes importées d'Égypte, et à 7 dinars le kilogramme pour celles provenant d'autres origines.

Cette mesure intervient dans un contexte de flambée des prix sur le marché local, notamment alimentée par les circuits informels et la contrebande. Le ministère a précisé que les services de contrôle économique seront mobilisés pour faire respecter ces plafonds tarifaires, en particulier dans les points de vente non organisés.

Les quantités saisies issues de la contrebande ou des circuits parallèles pratiquant des prix excessifs seront réinjectées dans les circuits commerciaux réglementés, et revendues aux tarifs fixés par l'État.

Cette action s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs tunisiens, en particulier sur des produits de consommation courante fortement sollicités.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.