Tunisie: ESS - Un moment favorable...

Après la qualification en coupe de la CAF, l'occasion est unique de faire un bond au classement, en cas de victoire face à une équipe encore invaincue cette saison.

Auréolée de son double succès national et continental, l'Etoile entend confirmer sa belle série. Nafkha tient toujours les rênes de l'équipe première dans un véritable test grandeur nature. Le coach de l'ESS va certainement s'employer à présenter une formation équilibrée, à légère vocation offensive face au leader bardolais, qui "marche sur l'eau".

Ainsi, Sabri Ben Hassen, qui monte en gamme, match après match, est intouchable dans les bois. La ligne défensive sera la même que lors des deux matchs précédents, à un élément près. Hnid, en défense centrale, et Ghedamsi, au poste d'arrière droit, seront d'un apport précieux. Dagdoug et l'axial longiligne Omija devraient compléter le quatuor et faire l'affaire en défense.

On peut regretter l'absence du Guinéen Omar Bah, à la suite d'une grave fracture qui va l'éloigner entre 4 à 6 mois, avec le spectre de fin de saison...

L'embarras du choix au milieu

Au milieu, il y a l'embarras du choix puisqu'on parle même du retour progressif, dans le groupe d'un certain Cédric Gbo. Aux côtés de Ben Choug qu'on a retrouvé à un niveau satisfaisant, l'espoir est permis de retrouver plus d'équilibre et de mordant au milieu de terrain. Le Libyen Noureddine Al Qalib s'est fait une place au soleil et devrait être reconduit pour animer le jeu étoilé.

En attaque, le trio Aouani, Anan et Senghor commence à faire parler de lui, au point que les trois sont devenus titulaires indiscutables. Mais Nafkha peut choisir le turnover et permuter certains postes pour "faire souffler" les cadres en faisant débuter l'Algérien Ben Maazouz, le jeune Nigérian Uche Goodlad ou Chouchane pour le relancer ou encore Chaaban devant.

Najeh Ferjani, Ahmed Horchani ou Ben Ahmed sont des cartes à jouer en cours de match. Historique des matches maintenant, sur les 23 matchs de Ligue 1 joués entre 2008 et 2021, l'ESS a obtenu 12 victoires, contre seulement 4 pour le ST et 7 matchs nuls. L'ESS a connu une période de forte supériorité, notamment avec des victoires nettes 4-1 en 2019, 4-1 en 2016, 3-0 en 2009.

La période récente, de novembre 2022 à février 2025, soit au cours des 10 derniers matchs, on a un équilibre plus précaire et une montée en puissance du Stade Tunisien( l'Etoile du Sahel a remporté 4 victoires, le Stade Tunisien 2 victoires sans compter les 3 qualifications successives du ST aux dépens de l'ESS en coupe de Tunisie, et enfin 4 matchs nuls).