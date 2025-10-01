Tunisie: EST - Seule la victoire compte...

Alors que l'équipe s'apprête à disputer la manche aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions, rester dans la dynamique des victoires est l'objectif escompté des Espérantistes, cet après-midi à La Marsa.

Les "Sang et Or" feront cet après-midi un court mais difficile déplacement à La Marsa où ils affronteront un adversaire qui n'a perdu aucun de ses matchs à domicile depuis le début de la saison. Sur les trois matchs disputés au Chtioui, l'ASM en a remporté deux devant l'USBG et l'ASS et fait match nul avec l'USM.

C'est dire que face à un adversaire dont la priorité est de ne pas perdre à domicile, la mission des "Sang et Or" ne sera pas de tout repos. Sauf qu'ils sont dans l'obligation de vaincre et convaincre alors qu'ils s'apprêtent à disputer le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions face à Rahimo FCV. Et comme les "Sang et Or" bénéficieront de l'arrêt du championnat à l'occasion de la Fenêtre Fifa du mois d'octobre, ils auront tout le loisir de préparer comme il se doit la manche aller du second tour préliminaire de la C1 africaine.

Autant attaquer la mini-trêve du championnat avec un moral au beau fixe. Entre championnat et Ligue des champions, la bande à Maher Kanzari compte quatre victoires consécutives. Il vaut mieux rester dans cette dynamique pour apaiser davantage les tensions.

L'embarras du choix

Tout à l'heure, Maher Kanzari disposera d'un effectif au grand complet, à même de pouvoir ménager un joueur étranger, Mohamed Tougaï ou Onuche Ogbelu, pour céder la place au nouveau venu, Florian Danho, qu'il vaut mieux titulariser pour apporter de la plus-value à l'attaque.

Car face à un adversaire de la trempe de l'ASM, il vaut mieux en découdre au plus vite. Au fil des minutes, les Marsois ont tendance à durcir leur approche défensive. Quant à Achref Jabri, l'incorporer en cours de jeu sera utile en termes de fraîcheur physique. D'ailleurs, il est temps que cet attaquant reprenne confiance.

Ceci dit, les solutions de rechange existent en attaque avec Abdramane Konaté qui affiche la grande forme, et est le suppléant idéal de Youssef Belaïli, sans oublier le jeune avant-centre Aboubacar Diakité ou encore l'ailier droit algérien, Kouceila Boualia. Au Chtioui, la clef de la réussite sera de réussir l'entame du match.