Tunisie: ASM - Motivation intacte

Les joueurs de Ameur Derbel feront tout pour piéger l'EST et faire plaisir à leur public.

L'ASM est une équipe qui joue un football plaisant cette saison au-delà des résultats. Vulnérable en déplacement avec des défaites contre le CA, la JSK et récemment le ST, l'équipe banlieusarde a manqué terriblement de réussite, car au fond, le volume de jeu développé a été mal récompensé. Aujourd'hui, c'est un match compliqué devant une EST qui compte mettre le turbo.

Et comme l'ASM joue à domicile, Ameur Derbel, comme entraîneur averti, sait que l'apport du public et le fait de jouer sur sa pelouse donnent de la motivation. Lui qui prend tous les matches un par un et s'intéresse beaucoup aux détails en tenant compte des points forts et faibles de l'adversaire. Renforcer son bloc-équipe et éviter de commettre des erreurs défensives devant un adversaire qui ne pardonne pas, l'ASM misera sur le métier de ses défenseurs, notamment le gardien Sami Hlel, Jebali ou Othmane Karoui.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ricky Hans, Khaloui et Adejoh (à degré moindre Fares Neji) devront s'employer à fond à l'entrejeu pour réduire les espaces et atténuer l'impact de l'adversaire. Les Marsois n'ont aucune frayeur de l'adversaire, ils ont les moyens de mettre la balle sur le sol et de varier leurs manoeuvres. Comme l'EST est une équipe assez rodée, Ameur Derbel espère que sa défense tiendra et que ses joueurs ne commettront pas d'erreurs fatales.

Devant, Ahmed Hadhri portera les espoirs de l'équipe. Il faudra être si efficace, car il n'y aura pas beaucoup de situations favorables. Les choix offensifs devant Derbal ne sont pas larges, mais une chose est sûre, il a insufflé beaucoup d'énergie et de motivation à ses joueurs lors des entraînements. Dans l'espoir qu'ils répondront présent aujourd'hui en faisant honneur aux couleurs du club.