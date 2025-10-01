Tunisie: CSS - Sur des charbons ardents

Un match décisif contre les Bleus de Monastir pour l'entraîneur Mohamed Kouki qui joue sa dernière carte pour faire oublier ses débuts poussifs avec le CSS et se donner un second souffle.

Le Comité directeur du CSS ne peut plus, sous la pression exercée sur lui par une large majorité du public, continuer à être patient et indulgent envers le coach Mohamed Kouki au vu de son bilan. Avec 9 points sur 21 en 7 matches, 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites, les résultats sont loin d'être convaincants.

Le technicien a pourtant bénéficié d'une préparation estivale suffisante pour un bon démarrage de la saison. Il a commencé sa tâche sans réels handicaps par rapport à d'autres équipes, mais les résultats n'ont pas suivi et n'ont pas été à la hauteur des attentes.

Les progrès n'ont pas été visibles au fil des matches et le jeu de l'équipe comporte encore trop de déchets et d'imperfections à un point tel qu'elle n'arrive pas à s'imposer face à des équipes supposées moins fortes comme ce fut le cas lors de la dernière rencontre contre l'ASG.

Ce retard à l'allumage de la bande de Mohamed Kouki ne peut pas donc se poursuivre et il faut couper dès cette partie contre les Usémistes avec ce constat de machine aux rouages enrayés avec un jeu qui manque de justesse, de rythme, de clarté dans les idées.

Le premier tournant de cette phase aller sera donc ce match à domicile contre l'équipe de Montasser Louhichi, toute auréolée de sa marche jusqu'ici victorieuse au niveau national et en Ligue des Champions.

Gagner le duel de cet après-midi sera le meilleur des tremplins pour Mohamed Kouki afin de rebondir et reprendre les rênes d'une mission qui risque, dans le cas d'un autre faux pas qui ne pardonnerait pas, de lui être retirée.

Les absents sont de retour

Mohamed Kouki s'est plaint dans une tentative de justifier le nul frustrant avec le Carrelage de Gabès du forfait de cinq des piliers de l'ossature de son groupe. Pour ce match contre l'USM, il n'aura pas à reposer sur un tel handicap pour expliquer un mauvais résultat.

Aymen Dahmen reprend sa place dans les buts, plus confiant et serein après avoir rempilé jusqu'en 2028. Les autres atouts de son dispositif seront également à sa disposition.

Il lui suffit de faire le meilleur casting du onze de départ, d'opter pour un bloc compact et un système de jeu équilibré pour espérer sortir non seulement indemne, mais victorieux. Lors des dix dernières confrontations avec l'USM, le CSS n'est pas en bonne posture en matière de statistiques avec 4 défaites et 6 nuls. Quel beau challenge et quelle belle revanche sur le mauvais sort pour Mohamed Kouki que de chasser ce mauvais signe indien !