Sénégal: L'État invité à renforcer le rôle des leaders religieux

Dakar — Le Secrétaire général du Conseil interreligieux du Sénégal pour la paix (CIRSP), Philippe Abraham Tine, a invité, mardi, le gouvernement à renforcer le rôle et la position des leaders religieux, estimant que la valorisation des figures religieuses peut conduire le pays vers un développement serein.

"Les gouvernants doivent renforcer le rôle et la position des leaders religieux car, ils comptent parmi les leaders d'opinion les plus écoutés. Les valoriser, c'est conduire le Sénégal vers un développement serein", a-t-il déclaré.

M. Tine s'exprimait, en présence de dignitaires religieux, d'autorités politiques et d'organisations de la société civile, lors de la cérémonie de clôture du Forum consultatif sur l'autonomisation des femmes et la restauration de l'environnement pour la paix et la résilience, organisé par le CIRSP.

Selon lui, parvenir à un développement intégral exige une transformation des mentalités et des structures, une mission dans laquelle les leaders religieux doivent jouer un rôle central.

Il a par ailleurs souligné que les femmes et les jeunes sont des maillons essentiels du développement.

"Les femmes sont la colonne vertébrale de nos familles et de nos communautés, les jeunes représentent l'avenir de la nation. Leur implication engage le Sénégal sur la voie de l'émergence", a-t-il insisté, appelant à une synergie d'actions.

De son côté, Francis Kuria Kagema, secrétaire général du Conseil africain des leaders religieux et du Conseil international pour la paix, a misé sur le leadership féminin pour réussir la mission de restauration de l'environnement.

Il a souligné l'importance de l'implication des femmes dans la consolidation de la paix et la résilience dans la sous-région, notamment au Sahel.