Burkina Faso: Ecole de formation en relation d'aide chrétienne - 22 conseillers reçoivent leur parchemin

L'Ecole de formation en relation d'aide chrétienne (EFRAC) a organisé la cérémonie de sortie de la 5e promotion de 22 conseillers en relation d'aide, dimanche 28 septembre 2025, à l'Eglise des Assemblées de Dieu d'Antenne-ville, à Ouagadougou.

« La moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers », selon la Sainte Bible. C'est dans ce contexte biblique que l'Ecole de formation en relation d'aide chrétienne (EFRAC) a formé 22 conseillers en relation d'aide pour soutenir les pasteurs à conduire les fidèles dans les églises. Après trois mois de formation, les étudiants ont reçu leur diplôme de conseiller en relation d'aide, au cours d'une cérémonie solennelle organisée par l'Ecole, dimanche 28 septembre 2025, à l'Eglise des Assemblées de Dieu d'Antenne-ville, à Ouagadougou.

Etre Chrétien, naître de nouveau, à travers le baptême d'eau et être rempli du Saint Esprit, est la condition sine qua non pour bénéficier de cette formation à l'EFRAC, a indiqué la directrice générale de l'EFRAC, Habiba Yaméogo. L'église a besoin des conseillers en relation d'aide, parce que les pasteurs seuls ne peuvent pas tout faire. L'église grandie et les besoins des fidèles deviennent de plus en plus énormes. Il faut ces genres de conseillers pour aider les pasteurs à gérer les problèmes dans les familles, a-t-elle poursuivit.

Selon le fondateur, pasteur Pierre Nikiema, c'est au regard des crises que traverse la société et du fait que les gens sont sous pression que nous avons jugé important de former des hommes qui pourront s'aider et aider les autres. Pour lui, lorsque l'église devient grande, le pasteur ne peut pas intervenir dans toutes les situations, mais les conseiller en relation d'aide peuvent donner des rendez-vous aux gens pour voir dans quelle mesure leurs souffrances peuvent être soulagées. « Les modules enseignés aux étudiants sont entre autres l'introduction sur la relation d'aide, le renouvellement de l'intelligence, l'écoute active pour mieux aider une personne. Car, il faut bien l'écouter pour apporter la guérison intérieure », a laissé entendre le pasteur Nikiema.

« Si cette formation n'existe pas, il fallait la crée »

L'étudiant Tiendrebeogo R. Josias Eléazar se réjouit d'avoir obtenu son diplôme de conseiller en relation d'aide. « Nous avons reçu des cours théoriques et pratiques pendant trois mois. Cette formation va nous permettre d'être utiles à nous-même mais aussi aux autres. J'avoue que je ne me connaissais pas, j'étais colérique et je comprenais pas ma réaction mais cette formation, je me connais et je pourrais aider les autres», a fait savoir l'impétrant Tiendrebeogo R. Josias Eléazar.

De l'avis de l'impétrant Fiogbe Kofi Del Emmanuel, pasteur à l'Eglise de la communauté missionnaire chrétienne internationale (CMCI), désormais conseillé en relation d'aide, les fidèles n'ont pas seulement besoin de prières, mais de soulagement de leurs souffrances et douleurs. « J'ai appris à me découvrir moi-même, connaître un peu pourquoi j'ai réagi de telle ou telle manière. Mais à partir de ce que j'ai appris au travers de cette formation, ça n'a pas été seulement un enseignement mais un moment d'échange où chacun pouvait s'exprimer, expliquer ce qu'il ressentait.», a-t-il laissé entendre. Aux dires du pasteur Emmanuel, les gens qui sont autour de lui, surtout les jeunes qu'il côtoie chaque jour, bénéficieront des fruits de cette formation.

La 5e promotion doit savoir que la relation d'aide doit toujours être combinée à la puissance du Saint Esprit pour être utilisée de façon équilibrée afin de lui permettre d'aider efficacement l'église.